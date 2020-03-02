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02.03.2020 14:14
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На петербургской свалке поселился Евкарпий Дромидонтович в противогазе

Пугало в противогазе водрузили на территорию золоотвала в Невском районе Петербурга. Об этом сообщают активисты общественной организации «Гражданский патруль» 2 марта.

Чучело появилось на пересечении улицы Зольной и Дальневосточного проспекта. Ему присвоили имя Евкарпий Дромидонтович и создали аккаунты в социальных сетях.

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Здравствуйте, дорогие граждане города Петербург! Мое имя - Евкарпий, по батюшке Дромидонтович. С сегодняшнего дня я поселился в квартальчике сун-16 на чудесном золоотвале. Угольную золу сюда везли из ТЭЦ-2 с 50-х годов XX века. Спасибо администрации города Петербурга за то, что оставили в нетронутом виде это историческое место! Я и представить себе не могу лучших условий для жизни. Высококачественная угольная зола, летучая и радиоактивная, да ещё и не где-нибудь на окраине, а почти в самом центре - всего 5 км до Невского. У меня много новых соседей, целых 20 тыс. человек, дети и взрослые, инвалиды и многодетные семьи. Пока у меня не получается с ними поладить, они меня избегают. Но, думаю, если мы проживем бок-о-бок, у этого золоотвала, достаточно долго, возможно, мы станем похожи и обязательно подружимся! Спасибо, Смольный, за такую прекрасную свалку в центре Северной столицы!

Публикация от Евкарпий Дромидонтович (@evkarpy.dr)

Ранее «Фонтанка» рассказывала о проблемном квартале СУН-16, ограниченном Дальневосточным проспектом, улицами Еремеева, Зольной и Складской. Бывший золоотвал превратили в место для отходов, а между тем территория активно застраивается жильем, в том числе и социальным. На свалке нашли отходы IV и III классов опасности, то есть умеренно опасные вещества. В декабре прошлого года из-за свалки администрация Невского района получила штраф в 400 тысяч рублей.

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Комментарии (3)

муматор
и снова в эфире передача "в погоне за дешевизной". Кстати, как следует из текста, золу туда начали вывозить в 50-х, а домишки свеженькие. Когда покупали, где глаза и голова были?
Жора  
"Новость дня"! Прокопенко нервно курит в сторонке.
vamingo
Т.е. понаехавшие выживают исконную коренную свалку, когда квартиры покупали в шаговой доступности от нее, это их не смущало.
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