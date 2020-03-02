В Петербурге суд освободил из СИЗО носителя гостайны, обвиняемого в получении взяток

Петербургский суд отказался продлевать содержание под стражей высокопоставленному сотруднику УГИБДД Михаилу Александрову по делу о взятках. Следствие держало его в СИЗО как имеющего тесные связи с заграницей.



Об отправке Александрова под домашний арест сообщает 2 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга.



«Приморский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу и изменил ее на домашний арест до 29 апреля 2020 года», — уточняет пресс-служба.

