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02.03.2020 12:17
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В Петербурге суд освободил из СИЗО носителя гостайны, обвиняемого в получении взяток

Петербургский суд отказался продлевать содержание под стражей высокопоставленному сотруднику УГИБДД Михаилу Александрову по делу о взятках. Следствие держало его в СИЗО как имеющего тесные связи с заграницей.

Об отправке Александрова под домашний арест сообщает 2 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Приморский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу и изменил ее на домашний арест до 29 апреля 2020 года», — уточняет пресс-служба.

Следователь просил продлить стражу по тем же основаниям, что и раньше. В материалах отсутствуют данные о каких-либо следственных действиях с декабря 2019-го.

Михаил Александров занимал в УГИБДД Петербурга и области должность замначальника 2-го отдела. По версии следствия, он получал взятки от грузоперевозчиков. Задержали Александрова осенью прошлого года и отправили в СИЗО. Следствие считало, что он может скрыться за границей. В Чехии живут его бывшая жена и сын. Александров заявил, что он сотрудник с допуском к гостайне, и загранпаспорт находится в спецчасти.

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