В Петербурге суд освободил из СИЗО носителя гостайны, обвиняемого в получении взяток
Петербургский суд отказался продлевать содержание под стражей высокопоставленному сотруднику УГИБДД Михаилу Александрову по делу о взятках. Следствие держало его в СИЗО как имеющего тесные связи с заграницей.
Об отправке Александрова под домашний арест сообщает 2 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга.
«Приморский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу и изменил ее на домашний арест до 29 апреля 2020 года», — уточняет пресс-служба.
Следователь просил продлить стражу по тем же основаниям, что и раньше. В материалах отсутствуют данные о каких-либо следственных действиях с декабря 2019-го.
Михаил Александров занимал в УГИБДД Петербурга и области должность замначальника 2-го отдела. По версии следствия, он получал взятки от грузоперевозчиков. Задержали Александрова осенью прошлого года и отправили в СИЗО. Следствие считало, что он может скрыться за границей. В Чехии живут его бывшая жена и сын. Александров заявил, что он сотрудник с допуском к гостайне, и загранпаспорт находится в спецчасти.