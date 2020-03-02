На КАД заметили одинокую лошадь — недалеко от того места, где внук экс-губернатора сбил жеребца
Лисица на полупустой Мебельной улице — мелочь по сравнению с лошадью на КАД. Встреча с тяжёлым животным на скоростной автомагистрали чревата серьёзными последствиями не только для него самого, но и для людей в машине.
Утром 2 марта на кольцевой заметили лошадь, шедшую по проезжей части в сторону Новоселья. Кадры очевидицы опубликованы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Лошадь ухоженная, отмечают подписчики группы. «Это недоуздок (как ошейник для собаки, чтоб придержать, если что, положен быть на лошади всегда по технике безопасности; его снимают, только когда лошадь идёт работать, и вместо него надевают уздечку), а на лошади попона, — поясняет Анастасия. — Лошадь гуляла в леваде, скорее всего (в загоне. — Прим. ред.), и просто убежала. Это не рабочая амуниция».
По словам Марии, неподалёку находится конюшня, возможно, животное оттуда. «У них примерно месяц назад сбежали два коня, одного из них сбили», — добавляет Мария, имея в виду Серого, попавшего под Range Rover внука бывшего губернатора Ленобласти Сердюкова на Красносельском шоссе в середине января.