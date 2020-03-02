Лисица на полупустой Мебельной улице — мелочь по сравнению с лошадью на КАД. Встреча с тяжёлым животным на скоростной автомагистрали чревата серьёзными последствиями не только для него самого, но и для людей в машине.



Утром 2 марта на кольцевой заметили лошадь, шедшую по проезжей части в сторону Новоселья. Кадры очевидицы опубликованы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».