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02.03.2020 11:59
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В Петербурге закрывается последний «Красный куб». Сеть магазинов подарков уведомила партнеров о прекращении работы по всей России

Сеть магазинов подарков «Красный куб», которая в лучшие времена насчитывала около 200 точек, покидает рынок. Как сообщает 2 марта «Коммерсант», компания уведомила о закрытии своих партнеров-франчайзи.

Ретейлер больше не может работать по авансовой системе и кредитовать партнеров, в связи с чем расторгает договор комиссии, говорится в письме, которое цитирует издание. Сама компания ситуацию не комментирует. Участники рынка торговой недвижимости подтвердили, то «Красный куб» освобождает помещения в Москве и регионах.

«Красный куб» основан в 1996 году. Изначально занимался оптовой продажей посуды и предметов интерьера. В 2007 году сеть насчитывала 200 точек и была крупнейшим продавцом подарков в России. Сегодня, по собственным данным, у «Красного куба» 16 магазинов. В Петербурге работает одна точка — в ТРК «Балкания Нова». Два года назад сеть в Северной столице насчитывала 10 объектов, к началу 2019 года их число сократилось до четырех.

Финансовые показатели ретейлер не раскрывает. Основным владельцем, по данным СПАРК, является Александр Киреев.

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Комментарии (2)

hmjo
Первый раз слышу про ритейлера, работающего по авансовой схеме. Все остальные ретейлеры, в т.ч. и закрывшийся "Инвестторг", работают по схеме товарного кредита, выплачивая поставщику товаров деньги потом, а не авансом.
Alkaline
Бессмысленная фигня. За упаковкой, может, когда и заходил.
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