В Петербурге закрывается последний «Красный куб». Сеть магазинов подарков уведомила партнеров о прекращении работы по всей России

Сеть магазинов подарков «Красный куб», которая в лучшие времена насчитывала около 200 точек, покидает рынок. Как сообщает 2 марта «Коммерсант», компания уведомила о закрытии своих партнеров-франчайзи.



Ретейлер больше не может работать по авансовой системе и кредитовать партнеров, в связи с чем расторгает договор комиссии, говорится в письме, которое цитирует издание. Сама компания ситуацию не комментирует. Участники рынка торговой недвижимости подтвердили, то «Красный куб» освобождает помещения в Москве и регионах.

