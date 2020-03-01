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01.03.2020 20:15
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Петербургский видеоблогер Academeg попал в Книгу рекордов со своим гусеничным Bentley

Петербуржец Константин Заруцкий, больше известный в Сети как Academeg, попал в Книгу рекордов России со своим «ультратанком» — Bentley Continental на огромных гусеницах. Модернизированный автомобиль смог разогнаться до 125 километров в час. Испытания проходили на Байкале.

О достижении сам Константин рассказал в своих соцсетях 29 февраля.

«Теперь «Ультратанк» официально зафиксирован Книгой рекордов России с максимальной скоростью 125 км/ч, причём на дистанции в 1 милю. Мы, честно, думали, что 1,6 км нам будет сильно мало, но этого хватило. На следующий год надо возвращаться с мощностью сил в 600 и идти на 150 км/ч», — написал блогер.

Ранее «Фонтанка» писала об «Ультратанке» Заруцкого. Впервые о нем стало известно в мае 2019 года.Тогда вездеход испытали, признали жизнеспособным, но отправили на доработку.

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Комментарии (4)

Vanko
Новая реальность. Кто-то хрен без соли доедает, кто-то от безделья ультратанки разгоняет.
Avs7153
Книгу рекордов России не читал, но осуждаю!
idiot
В сей чудный рыдван как залезать/вылезать - в окошко? Наплодилось бездельников, и дураков - кто такую фигню в ютрубчике лайкает. Тьху.
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