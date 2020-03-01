Петербургский видеоблогер Academeg попал в Книгу рекордов со своим гусеничным Bentley
Петербуржец Константин Заруцкий, больше известный в Сети как Academeg, попал в Книгу рекордов России со своим «ультратанком» — Bentley Continental на огромных гусеницах. Модернизированный автомобиль смог разогнаться до 125 километров в час. Испытания проходили на Байкале.
О достижении сам Константин рассказал в своих соцсетях 29 февраля.
«Теперь «Ультратанк» официально зафиксирован Книгой рекордов России с максимальной скоростью 125 км/ч, причём на дистанции в 1 милю. Мы, честно, думали, что 1,6 км нам будет сильно мало, но этого хватило. На следующий год надо возвращаться с мощностью сил в 600 и идти на 150 км/ч», — написал блогер.
Ранее «Фонтанка» писала об «Ультратанке» Заруцкого. Впервые о нем стало известно в мае 2019 года.Тогда вездеход испытали, признали жизнеспособным, но отправили на доработку.