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01.03.2020 12:21
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Путин назвал минувшую неделю худшей для глобальных рынков с момента кризиса 2008-го

Худшей для глобальных рынков, начиная с кризиса 2008 года, назвал минувшую неделю президент РФ Владимир Путин. Перед поездкой в Псковскую область утром 1 марта он собрал министров и глав нефтегазовых компаний на совещание в аэропорту Внуково.

Глава государства напомнил: в Китае, откуда пошла вспышка коронавируса, индексы деловой активности опустились ниже минимальных значений глобального кризиса 2008 года. Мировые фондовые индексы снизились более чем на 10%.

«В этом плане прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков начиная с кризиса 2008 года», — приводит слова Путина РИА Новости.

Нефть тоже резко упала в цене — с 70 до 50 долларов за баррель.

«Конечно, сегодня трудно прогнозировать, насколько долгосрочной станет эта тенденция, но в любом случае нам важно быть готовыми к самым разным сценариям», — считает российский лидер.

Путин предложил главам нефтегазовых компаний обсудить дальнейшие шаги по балансировке глобального рынка углеводородов.

«Хотел с вами встретиться, чтобы посоветоваться, послушать ваше мнение по поводу того, как нам нужно определить дальнейшие шаги по балансировке глобального рынка углеводородов», — обратился к участникам совещания президент.

Как ранее сообщалось, во Внуково приехали министр финансов Антон Силуанов, помощник президента РФ по экономике Максим Орешкин, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, министр энергетики Александр Новак, глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

Путин, напомним, считает, что ситуация с коронавирусом в России под контролем, но экономические последствия вспышки признал.

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Комментарии (1)

bessalamuchus
не болтать надо, а делать: провести молебен, крестный ход, стояние, бдение, олимпиаду, наконец... занимающим нижние полки в пищевой цепочке - приготовиться затянуть пояса
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