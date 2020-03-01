Путин назвал минувшую неделю худшей для глобальных рынков с момента кризиса 2008-го

Худшей для глобальных рынков, начиная с кризиса 2008 года, назвал минувшую неделю президент РФ Владимир Путин. Перед поездкой в Псковскую область утром 1 марта он собрал министров и глав нефтегазовых компаний на совещание в аэропорту Внуково.



Глава государства напомнил: в Китае, откуда пошла вспышка коронавируса, индексы деловой активности опустились ниже минимальных значений глобального кризиса 2008 года. Мировые фондовые индексы снизились более чем на 10%.



«В этом плане прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков начиная с кризиса 2008 года», — приводит слова Путина РИА Новости.

