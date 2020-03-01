Путин: Ситуация с коронавирусом под контролем, но последствия для экономики уже есть
Ситуация с коронавирусом находится под контролем, но негативные последствия для экономики уже дают о себе знать, заявил президент России Владимир Путин. Утром 1 марта он провел совещание в правительственном терминале аэропорта Внуково.
«В России делается все необходимое по борьбе с этим опасным заболеванием, приняты соответствующие меры. Надеюсь, что они будут эффективными», — приводит слова главы государства ТАСС.
Путин считает, что ситуация в целом под контролем. Вместе с тем вспышка новой инфекции уже дает о себе знать с точки зрения влияния на экономику. Причем речь идет не только о хозяйстве отдельных стран, но и о глобальных связях.
«Негативные последствия уже дают о себе знать, затрагивают всю систему мировых хозяйственных связей, практически все государства, учитывая сегодняшнюю высочайшую взаимозависимость и взаимосвязанность экономик», — сказал российский президент.
По данным РИА Новости, глава государства собрал подчиненных в аэропорту перед командировкой в Псковскую область. Во встрече принимают участие гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента РФ по экономике Максим Орешкин, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, министр энергетики России Александр Новак, глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Газпром нефти» Александр Дюков.
Напомним, вчера стало известно, что организаторы международной выставки недвижимости MIPIM, которая проходит во французских Каннах, объявили о переносе мероприятия из-за распространения 2019-nCoV. В марте мероприятие не состоится, новая ориентировочная дата — июнь.