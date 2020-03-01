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01.03.2020 11:20
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Путин: Ситуация с коронавирусом под контролем, но последствия для экономики уже есть

Ситуация с коронавирусом находится под контролем, но негативные последствия для экономики уже дают о себе знать, заявил президент России Владимир Путин. Утром 1 марта он провел совещание в правительственном терминале аэропорта Внуково.

«В России делается все необходимое по борьбе с этим опасным заболеванием, приняты соответствующие меры. Надеюсь, что они будут эффективными», — приводит слова главы государства ТАСС.

Путин считает, что ситуация в целом под контролем. Вместе с тем вспышка новой инфекции уже дает о себе знать с точки зрения влияния на экономику. Причем речь идет не только о хозяйстве отдельных стран, но и о глобальных связях.

«Негативные последствия уже дают о себе знать, затрагивают всю систему мировых хозяйственных связей, практически все государства, учитывая сегодняшнюю высочайшую взаимозависимость и взаимосвязанность экономик», — сказал российский президент.

По данным РИА Новости, глава государства собрал подчиненных в аэропорту перед командировкой в Псковскую область. Во встрече принимают участие гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента РФ по экономике Максим Орешкин, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, министр энергетики России Александр Новак, глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

Напомним, вчера стало известно, что организаторы международной выставки недвижимости MIPIM, которая проходит во французских Каннах, объявили о переносе мероприятия из-за распространения 2019-nCoV. В марте мероприятие не состоится, новая ориентировочная дата — июнь.

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Комментарии (5)

bessalamuchus
удачно этот вирус подошел, как раз будет козлом отпущения... еще толком и не началось ничего, дополнительно к ежедневно умирающим 150 000 человек добавилось 8, а у него уже и связи-то все порушились глобальные... теперь ни помидор из Турции, ни китайских комплектующих к "Сделанной в России" технике. придется затянуть пояса. а нам еще Крым водоснабжать...
22ilves
Какой прекрасный повод для списания и пополнения виолончелехранилищ! Усушка - утруска - короновирус...
OldObyvatel
Надо бы температуру у путина измерить, такое впечатление, что он в непрерывном горячечном бреду находится уже не первый год, и коронавирус тут не при чем. Хотя корона в его заболевании присутствует. В виде короны Российско империи, которую он примеряет уже не первый год. А после вивисекции Конституции эта заветная мечта может и стать явью.
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