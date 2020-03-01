Путин: Ситуация с коронавирусом под контролем, но последствия для экономики уже есть

Ситуация с коронавирусом находится под контролем, но негативные последствия для экономики уже дают о себе знать, заявил президент России Владимир Путин. Утром 1 марта он провел совещание в правительственном терминале аэропорта Внуково.



«В России делается все необходимое по борьбе с этим опасным заболеванием, приняты соответствующие меры. Надеюсь, что они будут эффективными», — приводит слова главы государства ТАСС.



Путин считает, что ситуация в целом под контролем. Вместе с тем вспышка новой инфекции уже дает о себе знать с точки зрения влияния на экономику. Причем речь идет не только о хозяйстве отдельных стран, но и о глобальных связях.

