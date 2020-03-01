Руководитель военного представительства Минобороны потерял в Петербурге «Ленд Ровер» за 4,5 млн рублей

Полиция усиленно ищет белый «Ленд Ровер» 2015 года выпуска, который в конце февраля исчез со стоянки в Красносельском районе Петербурга. Об этом 1 марта сообщает главк.



По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сообщение об угоне поступило накануне. Как стало известно «Фонтанке», с полицией связался 38-летний руководитель 550-го военного представительства Минобороны РФ. Он рассказал, что внедорожником пользовался по доверенности, машина принадлежит сестре из Твери, которая со дня на день прилетит из отпуска.

