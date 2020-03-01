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01.03.2020 11:00
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Руководитель военного представительства Минобороны потерял в Петербурге «Ленд Ровер» за 4,5 млн рублей

Полиция усиленно ищет белый «Ленд Ровер» 2015 года выпуска, который в конце февраля исчез со стоянки в Красносельском районе Петербурга. Об этом 1 марта сообщает главк.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сообщение об угоне поступило накануне. Как стало известно «Фонтанке», с полицией связался 38-летний руководитель 550-го военного представительства Минобороны РФ. Он рассказал, что внедорожником пользовался по доверенности, машина принадлежит сестре из Твери, которая со дня на день прилетит из отпуска.

Исчез «Ленд Ровер» с парковки дома на Красносельском шоссе, точное время командир назвать не смог. Угонщики могли сесть за руль в любое время с 22 до 28 февраля.

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Комментарии (7)

Edros_Razvorov
Оперативненько отобъет на госзакупках. За такими не заржавеет.
22ilves
Какие, однако, эти путинские соколы зажиточные ребята. И как, оказывается, доходно и весело защищать русский мир. Вот уж точно - кому война, а кому - мать родна.
Znatok78
Как-то очень похоже на договорной угон все: доверенность, отпуск, неохраняемая парковка у дома (еще поди и без камер), очень длинный период отсутствия, завышенная оценка за 15 год (за 2.5 млн выбор сейчас большой, покупай не хочу). Мне кажется, хозяева "продали" машину страховой.
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