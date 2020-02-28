Поклонницы Булановой подрались во время ее концерта в рязанском цирке. Все из-за фото
Во время концерта «Легенды 80-х и 90-х», который проходил в цирке города Рязани, подрались две поклонницы творчества петербурженки Татьяны Булановой. Песня «Не плачь» сопровождалась характерными для женской ссоры выкриками.
vk.com/narasirus
Видеозапись была опубликована в соцсетях 28 февраля, местные СМИ отмечают, что концерт состоялся накануне вечером. Сообщение о драке в полицию поступило около девяти часов вечера, сотрудникам пришлось беседовать с двумя дамами и теми, кто видел начало ссоры. Поводом для драки стало желание обеих женщин сделать фото, но одна загораживала другой обзор. Несмотря на то что на видеозаписи отчетливо слышна ругань из зала, Буланова концерт не остановила и предложила залу петь вместе с ней.
С концерта обе дамы ушли целыми и невредимыми.