Самая титулованная российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении карьеры. Прощальное письмо 32-летней спортсменки было опубликовано в среду, 26 февраля, на сайте Vanity Fair.

«Как можно оставить позади единственную жизнь, которую знаешь? Как можно уйти с кортов, на которых тренировалась с детства, из игры, которую любишь? Игру, которая подарила тебе слезы и радость. Спорт, в котором ты нашла семью и болельщиков, которые были за тебя более 28 лет. Для меня это в новинку, так что, пожалуйста, простите меня. Теннис, я говорю до свидания», — заявила Шарапова.