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Спорт

26.02.2020 16:32
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«Аах...Теннис, я говорю до свидания». Мария Шарапова завершила карьеру

Самая титулованная российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении карьеры. Прощальное письмо 32-летней спортсменки было опубликовано в среду, 26 февраля, на сайте Vanity Fair.

«Как можно оставить позади единственную жизнь, которую знаешь? Как можно уйти с кортов, на которых тренировалась с детства, из игры, которую любишь? Игру, которая подарила тебе слезы и радость. Спорт, в котором ты нашла семью и болельщиков, которые были за тебя более 28 лет. Для меня это в новинку, так что, пожалуйста, простите меня. Теннис, я говорю до свидания», — заявила Шарапова.

Мария Шарапова — бывшая первая ракетка мира, победительница пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде в 2004–2014 годах, одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым «карьерным шлемом» (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы). За карьеру выиграла 37,5 млн долларов призовых.

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Комментарии (4)

hedgehog_
чо ей делать в буме? онаж молодая красивая богатая живет уже в заграницах и рассиянского у ней только флажок
Snaky
Теннис - до свиданья, госдума - превед! :)))
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