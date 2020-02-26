Совет Федерации будет дважды голосовать за поправки к Конституции

Для легализации изменений Конституции Совету Федерации потребуется два голосования. Сенаторы будут отдельно голосовать по тексту поправок, и отдельно — по всему законопроекту Владимира Путина «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». Постановление о порядке голосования прокомментировал глава профильного комитета по конституционному законодательству, сопредседатель рабочей группы по выработке поправок Андрей Клишас.

«Постановление требуется принять, поскольку в законе о поправке содержится не только сам текст поправки в Конституцию, но и весь порядок, который будет сопровождать принятие этих поправок, вынесение на голосование», — цитирует Клишаса «Интерфакс».



В постановлении о порядке утверждения правок Конституции комитет Андрея Клишаса назван ответственным за рассмотрение президентского законопроекта. Другие комитеты Совфеда являются соисполнителями. Профильный комитет будет должен обобщить предложения других комитетов и подготовить заключение. При этом сенаторы включают в обсуждение на своей территории Общественную палату РФ. Если сенаторам поступит заключение ОП по результатам общественной экспертизы поправок в Конституцию, оно будет рассмотрено. Членам ОП дадут возможность выступить. Кроме того, на утверждение поправок могут пригласить омбудсмена, председателя СПЧ, генпрокурора и других чиновников, отмечает «Интерфакс».

После двойного голосования в Совете Федерации спикер Валентина Матвиенко направит документ в регионы. Законодательные органы субъектов должны будут прислать свои отзывы. Вопрос об установлении результатов рассмотрения законопроекта в регионах будет включен в повестку Совфеда без обсуждения и голосования. Постановление палаты о результатах рассмотрения закона в регионах будет приниматься большинством голосов от общего числа сенаторов.

