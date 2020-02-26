Совет Федерации будет дважды голосовать за поправки к Конституции

Для легализации изменений Конституции Совету Федерации потребуется два голосования. Сенаторы будут отдельно голосовать по тексту поправок, и отдельно — по всему законопроекту Владимира Путина «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». Постановление о порядке голосования прокомментировал глава профильного комитета по конституционному законодательству, сопредседатель рабочей группы по выработке поправок Андрей Клишас.
«Постановление требуется принять, поскольку в законе о поправке содержится не только сам текст поправки в Конституцию, но и весь порядок, который будет сопровождать принятие этих поправок, вынесение на голосование», — цитирует Клишаса «Интерфакс».
В постановлении о порядке утверждения правок Конституции комитет Андрея Клишаса назван ответственным за рассмотрение президентского законопроекта. Другие комитеты Совфеда являются соисполнителями. Профильный комитет будет должен обобщить предложения других комитетов и подготовить заключение. При этом сенаторы включают в обсуждение на своей территории Общественную палату РФ. Если сенаторам поступит заключение ОП по результатам общественной экспертизы поправок в Конституцию, оно будет рассмотрено. Членам ОП дадут возможность выступить. Кроме того, на утверждение поправок могут пригласить омбудсмена, председателя СПЧ, генпрокурора и других чиновников, отмечает «Интерфакс».
После двойного голосования в Совете Федерации спикер Валентина Матвиенко направит документ в регионы. Законодательные органы субъектов должны будут прислать свои отзывы. Вопрос об установлении результатов рассмотрения законопроекта в регионах будет включен в повестку Совфеда без обсуждения и голосования. Постановление палаты о результатах рассмотрения закона в регионах будет приниматься большинством голосов от общего числа сенаторов.
Если закон не одобрят как минимум две трети регионов, его рассмотрение прекратится, уточняет информационное агентство.
Ранее Андрей Клишас уточнял, что «общероссийское голосование» за поправки пройдёт уже после того, как решение будет принято Госдумой, Советом Федерации и подписано президентом. На это голосование будет вынесен только один вопрос — «Согласны ли вы с предложенными изменениями в Конституцию?».
На этом фоне снова разгорелась дискуссия о возможности обнуления сроков президентских полномочий для Владимира Путина. Его бывший помощник Владислав Сурков считает, что обновлённая Конституция «приведет к необходимости заново начать отсчет президентских сроков». Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя слова бывшего коллеги, сказал, что это лишь «мнение россиянина, пусть и очень компетентного и авторитетного среди политиков и политологов».
В первом чтении законопроект Путина «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» был принят Госдумой единогласно 23 января, то есть всего через неделю после презентации поправок во время послания Федеральному собранию. Второе чтение президентского законопроекта может состояться 10 марта.