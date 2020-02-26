«Заново начать отсчет президентских сроков». Сурков поделился последствиями конституционной реформы

Бывший помощник президента Владислав Сурков в своем первом интервью после отставки рассказал об изменениях в институте президентства, которые могут последовать после внесения поправок в основной документ России.

«Если будут в итоге как-то уточнены полномочия президента, а вроде бы об этом тоже говорилось, то правовая логика приведет к необходимости заново начать отсчет президентских сроков. Потому что с новыми полномочиями это будет уже как бы другой институт президентства», — цитирует 26 февраля заявление Суркова издание «Актуальные комментарии».



По его словам, после поправок на президента уже не смогут распространяться нынешние ограничения, поэтому и необходим «новый отсчет». Бывший советник Владимира Путина уверен, что власти «сильно погрешат против юридической чистоты», если не пойдут на обнуление. При этом Сурков особо подчеркнул, что его позиция — это «частное мнение», но «основанное на опыте законотворчества».

Кроме этого, в своем интервью он поведал о «принуждении Украины к братству», а также рассказал о своем будущем.

Вопрос обнуления сроков для действующего главы российского государства эксперты стали обсуждать сразу после презентации Владимиром Путиным поправок в Конституцию 15 января.

11 февраля сопредседатель рабочей группы по подготовке конституционных поправок, сенатор Андрей Клишас опроверг слова главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова о том, что идёт проработка возможности «обнуления» срока президентских полномочий Владимира Путина.

«Это ложь. Рабочая группа подобного рода вещи не обсуждает», – заявлял Клишас «Фонтанке».

