Сурков рассказал о принуждении Украины к братству и о своем будущем после Кремля
Бывший помощник президента Владислав Сурков после отставки дал смс-интервью на тему Украины и своего политического будущего. Он рассказал, что сам написал заявление, но планирует продолжить заниматься политикой.
«Я, конечно, создавал эту систему, но никогда не был ее частью. Это не проблема системы, это моя проблема. Чувствую отчуждение. Не потому, что мне что-то не нравится. Как раз нравится. Просто я не умею заниматься чем бы то ни было дольше пяти лет», - цитируют его «Актуальные комментарии» 26 февраля.
Поскольку больших дел для него пока нет, он пообещал практиковать малые политические формы.
«А именно: кухонные дебаты. Или выступления в рюмочных для малознакомых собутыльников. Или сочинение трактата не для печати о предоставлении частичных избирательных прав ботам», - пошутил экс-помощник. И рассказал, что новую работу найти ему будет не просто.
На тему Украины он высказался более серьезно. Например, заявил, что считает, что Россия может строить отношения с ней лишь через принуждение к братству.
«Принуждение силой к братским отношениям— единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой», - считает Сурков.
По этой же причине он считает, что Донбасс не вернется в Украину, потому что «не заслуживает такого унижения, а она не заслуживает такой чести».
Владислав Сурков в девяностые успел поработать в банке «Менатеп» Михаила Ходорковского, затем перебрался в Альфа-Банк. В Кремль он пришел в мае 1999 года на должность помощника главы президентской администрации Александра Волошина. Уже в августе стал замруководителя администрации, а с марта 2004 года он уже помощник Владимира Путина. В период 2011–2013 годах являлся вице-премьером, курировал вопросы модернизации и инноваций. С сентября 2013-го – помощник Путина по вопросам социально-экономического сотрудничества с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. Отвечал в первую очередь за связи и отношения с Украиной.