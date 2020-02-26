Сурков рассказал о принуждении Украины к братству и о своем будущем после Кремля

«Я, конечно, создавал эту систему, но никогда не был ее частью. Это не проблема системы, это моя проблема. Чувствую отчуждение. Не потому, что мне что-то не нравится. Как раз нравится. Просто я не умею заниматься чем бы то ни было дольше пяти лет», - цитируют его «Актуальные комментарии» 26 февраля.

Бывший помощник президента Владислав Сурков после отставки дал смс-интервью на тему Украины и своего политического будущего. Он рассказал, что сам написал заявление, но планирует продолжить заниматься политикой.

Поскольку больших дел для него пока нет, он пообещал практиковать малые политические формы.



«А именно: кухонные дебаты. Или выступления в рюмочных для малознакомых собутыльников. Или сочинение трактата не для печати о предоставлении частичных избирательных прав ботам», - пошутил экс-помощник. И рассказал, что новую работу найти ему будет не просто.



На тему Украины он высказался более серьезно. Например, заявил, что считает, что Россия может строить отношения с ней лишь через принуждение к братству.



«Принуждение силой к братским отношениям— единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой», - считает Сурков.



По этой же причине он считает, что Донбасс не вернется в Украину, потому что «не заслуживает такого унижения, а она не заслуживает такой чести».