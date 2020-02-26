Роспотребнадзор призвал россиян не посещать Италию, Иран и Республику Корея из-за коронавируса

Причиной рекомендации стал резкий рост количества заболевших пневмонией, вызванной COVID-19, в этих странах. Об этом ведомство сообщает на своем сайте 26 февраля.



Роспотребнадзор ссылается на данные Всемирной организации здравоохранения. Так в Корее зарегистрировано уже 977 случаев заболевания COVID-19. Одиннадцать человек умерли. В Иране количество заболевших в Иране резко выросло до 95 человек, из которых умерло от коронавируса — 15. В Италии число заболевших COVID-19 составляет 283 человека, зафиксировано 7 летальных исходов заболевания.

