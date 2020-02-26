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26.02.2020 07:06
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Роспотребнадзор призвал россиян не посещать Италию, Иран и Республику Корея из-за коронавируса

Причиной рекомендации стал резкий рост количества заболевших пневмонией, вызванной COVID-19, в этих странах. Об этом ведомство сообщает на своем сайте 26 февраля.

Роспотребнадзор ссылается на данные Всемирной организации здравоохранения. Так в Корее зарегистрировано уже 977 случаев заболевания COVID-19. Одиннадцать человек умерли. В Иране количество заболевших в Иране резко выросло до 95 человек, из которых умерло от коронавируса — 15. В Италии число заболевших COVID-19 составляет 283 человека, зафиксировано 7 летальных исходов заболевания.

При этом ВОЗ полагает, что меры, предпринимаемые указанными странами недостаточны для того, чтобы заболевания не распространялось дальше. Поэтому организация полагает, что риск быть инфицированным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) при посещении данных стран велик.

Роспотребнадзор в свою очередь предостерегает граждан России от посещения Италии Ирана и Кореи до стабилизации там эпидемиологической обстановки.

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