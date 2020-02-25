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25.02.2020 16:51
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Движение в тоннеле дамбы ограничат до конца рабочей недели

Фото: Дирекция КЗС Петербурга

В автотранспортном тоннеле судопропускного сооружения С-1 Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений временно ограничат движение транспорта для проведения регламентных и ремонтно-восстановительных работ. На два дня введут ограничения на внешнем кольце, затем еще на два – на внутреннем.

Как сообщает 25 февраля пресс-служба Дирекции КЗС, с 25 по 26 февраля ограничено движение в транспортном отсеке Финской стороны (на внешнем кольце), а с 27 по 28 февраля – в транспортном отсеке Невской стороны (на внутреннем кольце).

Также движение могут полностью перекрывать для ввода и вывода подъемной техники. По регламенту время перекрытия составит не более 7—10 минут.

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