Чтобы банки не продавали залоговое имущество задешево, Госдума хочет дать право заемщикам продавать его самим

«Анализ правоприменительной практики показал, что сегодня гражданин, чье имущество находится в залоге у банка, может продать его только через публичные торги или аукцион. На практике это имущество продается по низкой цене и, более того, оказавшись, очевидно, и в без того трудной жизненной ситуации, гражданин вынужден дополнительно оплачивать услуги организатора торгов (до 3% стоимости имущества), а в ряде случаев еще и исполнительный сбор (7% от стоимости имущества), и работу оценщика», — сказала Ирина Яровая.

Зампред Госдумы Ирина Яровая внесла законопроект, который дает гражданину возможность самостоятельно продать имущество, которое находится в залоге у банка. Об этом сообщает 25 февраля сайт нижней палаты российского парламента.

Согласно предлагаемой процедуре, заемщик в случае невозможности и дальше платить банку, пишет соответствующее заявление. Потом ему дается полгода, чтобы самостоятельно реализовать имущество. При этом стоимость залога будет установлена как максимально возможная для имущества, чтобы компенсировать оставшуюся стоимость долга, который есть за гражданином.



Если в течение полугода заемщик находит выгодного для себя покупателя, то заключается трехсторонний договор, который в полной мере обеспечивает компенсацию выплат банку.



Законопроект поддержан ФССП, Центробанком и фракцией «Единая Россия». Кроме того, данный подход поддержан членами Совета законодателей 25 октября 2019 года.

