ВЦИОМ: «Три четверти россиян не знают поправки Конституции, но две трети граждан пойдут за них голосовать». 77 % россиян затрудняются отвечать на вопросы о содержимом поправок в Конституцию России, но каждый десятый гражданин (9%) знает про обещание фиксации в основном законе страны «обязательной регулярной индексации пенсий». Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщает ВЦИОМ.

Предложение изъять слово «подряд» из статьи Конституции про ограничение президентской власти двумя сроками стало третьим по популярности среди известных россиянам поправок. 4% респондентов отметили эту идею как им известную. 5% назвали в качестве конкретного предложения законопроекта Владимира Путина — «социальная политика в целом». Ранее «социальные обещания» поддержало подавляющее большинство респондентов ВЦИОМ.



На таком фоне информированности граждан о сути изменений, прийти на избирательные участки для «общероссийского голосования» готовы две трети россиян. 41% уже готовы принять участие в этом плебисците. Ещё четверть граждан (25%) на вопрос о голосовании сказали «скорее да».

Одна пятая избирателей РФ (22%) пока ещё «не определились». Активный бойкот исповедуют лишь 6% респондентов ВЦИОМ. 5% склоняются к бойкоту.

