ВЦИОМ: «Три четверти россиян не знают поправки Конституции, но две трети граждан пойдут за них голосовать».
77 % россиян затрудняются отвечать на вопросы о содержимом поправок в Конституцию России, но каждый десятый гражданин (9%) знает про обещание фиксации в основном законе страны «обязательной регулярной индексации пенсий». Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщает ВЦИОМ.
Предложение изъять слово «подряд» из статьи Конституции про ограничение президентской власти двумя сроками стало третьим по популярности среди известных россиянам поправок. 4% респондентов отметили эту идею как им известную. 5% назвали в качестве конкретного предложения законопроекта Владимира Путина — «социальная политика в целом». Ранее «социальные обещания» поддержало подавляющее большинство респондентов ВЦИОМ.
На таком фоне информированности граждан о сути изменений, прийти на избирательные участки для «общероссийского голосования» готовы две трети россиян. 41% уже готовы принять участие в этом плебисците. Ещё четверть граждан (25%) на вопрос о голосовании сказали «скорее да».
Одна пятая избирателей РФ (22%) пока ещё «не определились». Активный бойкот исповедуют лишь 6% респондентов ВЦИОМ. 5% склоняются к бойкоту.
О том, что общероссийское голосование планируется, «впервые слышит» 21% россиян. Ранее власти пообещали сделать голосование в будний день. Для этого планируется организовать официальный выходной.
Анализировать каждую поправку отдельно россиянам не предложат. На необязательной юридической процедуре россиянам будет задан единственный вопрос: «Согласны ли вы с предложенными изменениями в Конституцию?».
Специальный законопроект для предстоящего общероссийского голосования Госдума начнёт обсуждать до конца февраля.
Ранее сопредседатель рабочей группы по выработке поправок, сенатор Андрей Клишас сообщал, что россиян спросят о поправках только после того, как Владимир Путин подпишет уже утверждённый Госдумой и Советом Федерации свой законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». В первом чтении он был принят Госдумой единогласно 23 января, то есть всего через неделю после презентации поправок Путиным во время послания Федеральному собранию. Второе чтение ожидается в первой половине марта.