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    Блогеры научат петербургских школьников создавать видеоконтент

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    Блогер и певица Настя Кош, а также блогер и креатор Андрей Кокошка научат петербургских школьников создавать видео-контент в рамках образовательного проекта «Поколение М» от компании МТС.

    Бесплатный курс по контент-мейкингу предполагает, что детей за полтора месяца научат, как побороть страх перед созданием блока, правильно реагировать на критику, формировать стратегию с концепцию блога, анализировать статистику, а также создавать и продвигать короткие ролики. В финале школьники создадут собственный блог. Курс ориентирован на ребят 12–18 лет, обучение проходит в телеграм-канале «Поколения М».

    «Популярность, возможность зарабатывать и найти новых друзей — вот что привлекает молодежь в мир блогинга», — рассказала руководитель видеоплатформы NUUM Наталья Братчикова.

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