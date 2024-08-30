Блогеры научат петербургских школьников создавать видеоконтент

Блогер и певица Настя Кош, а также блогер и креатор Андрей Кокошка научат петербургских школьников создавать видео-контент в рамках образовательного проекта «Поколение М» от компании МТС.

Бесплатный курс по контент-мейкингу предполагает, что детей за полтора месяца научат, как побороть страх перед созданием блока, правильно реагировать на критику, формировать стратегию с концепцию блога, анализировать статистику, а также создавать и продвигать короткие ролики. В финале школьники создадут собственный блог. Курс ориентирован на ребят 12–18 лет, обучение проходит в телеграм-канале «Поколения М».