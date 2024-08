81-летний немецкий миллионер женился на 26-летней россиянке, которая училась в Петербурге

81-летний миллионер из ФРГ женился на 26-летней россиянке. Об этом сообщает немецкая газета Bild.



Весной, 11 мая, у миллионера Хорста-Дитера Эша и россиянки Алины родилась дочь Марселина. 3 июля пара обвенчалась в церкви. Местом проведения церемонии стал курорт One and Only в штате Южная Нижняя Калифорния, где супруги также крестили ребенка.



«Это был лучший день в моей жизни. Меня ошеломляет тот факт, что бракосочетание и крещение следовали одно за другим», — говорит Эш в интервью Bild.