    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, зап

    771мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.44eur102.08

    81-летний немецкий миллионер женился на 26-летней россиянке, которая училась в Петербурге

    8614
    29 комментариев

    81-летний миллионер из ФРГ женился на 26-летней россиянке. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

    Весной, 11 мая, у миллионера Хорста-Дитера Эша и россиянки Алины родилась дочь Марселина. 3 июля пара обвенчалась в церкви. Местом проведения церемонии стал курорт One and Only в штате Южная Нижняя Калифорния, где супруги также крестили ребенка.

    «Это был лучший день в моей жизни. Меня ошеломляет тот факт, что бракосочетание и крещение следовали одно за другим», — говорит Эш в интервью Bild.

    Теперь в планах семьи покупка дома к югу от Мюнхена возле озера. Рассматривается также австрийский город-курорт Китцбюэль. Пара собирается пожить примерно полгода в Европе и зимой отправиться в Мексику, в Лос-Кабос.

    Хорсту-Дитеру 81 год. Более 50 лет назад он создал в Германии строительную компанию IBH-Holding, но разорился и попал в тюрьму. В 1980-е годы мужчина переехал в США и основал модельное агентство Wilhelmina International в Нью-Йорке, работая с Дональдом Трампом. В последние годы он жил в Мексике, где продавал элитную недвижимость, но недавно полностью ушел из риелторского бизнеса ради семьи. Сообщается, что сейчас миллионер уже на пенсии.

    26-летняя Алина родом из России, получала образование в Санкт-Петербурге и Москве. Как говорит её муж, она родилась в богатой семье, поэтому он старается баловать ее так же, как это было в родительском доме. При этом речь идет не только о деньгах, но и любви, поддержке друг друга.

    Как отмечает Bild, Алина не первая жена немецкого модельера. В возрасте 28 лет мужчина женился на уроженке Югославии. У них появилась дочь, которой дали имя Наташа. Со временем супруги развелись.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СвадьбаМиллионерЗамуж за миллионера
    ЛАЙК3
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 29

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    29
    close