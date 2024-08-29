81-летний немецкий миллионер женился на 26-летней россиянке, которая училась в Петербурге

81-летний миллионер из ФРГ женился на 26-летней россиянке. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Весной, 11 мая, у миллионера Хорста-Дитера Эша и россиянки Алины родилась дочь Марселина. 3 июля пара обвенчалась в церкви. Местом проведения церемонии стал курорт One and Only в штате Южная Нижняя Калифорния, где супруги также крестили ребенка.

«Это был лучший день в моей жизни. Меня ошеломляет тот факт, что бракосочетание и крещение следовали одно за другим», — говорит Эш в интервью Bild.



Теперь в планах семьи покупка дома к югу от Мюнхена возле озера. Рассматривается также австрийский город-курорт Китцбюэль. Пара собирается пожить примерно полгода в Европе и зимой отправиться в Мексику, в Лос-Кабос.

Хорсту-Дитеру 81 год. Более 50 лет назад он создал в Германии строительную компанию IBH-Holding, но разорился и попал в тюрьму. В 1980-е годы мужчина переехал в США и основал модельное агентство Wilhelmina International в Нью-Йорке, работая с Дональдом Трампом. В последние годы он жил в Мексике, где продавал элитную недвижимость, но недавно полностью ушел из риелторского бизнеса ради семьи. Сообщается, что сейчас миллионер уже на пенсии.

