81-летний немецкий миллионер женился на 26-летней россиянке, которая училась в Петербурге

81-летний миллионер из ФРГ женился на
Весной, 11 мая, у миллионера Хорста-Дитера Эша и россиянки Алины родилась дочь Марселина.
«Это был лучший день в моей жизни. Меня ошеломляет тот факт, что бракосочетание и крещение следовали одно за другим», — говорит Эш в интервью Bild.
Теперь в планах семьи покупка дома к югу от Мюнхена возле озера. Рассматривается также австрийский город-курорт Китцбюэль. Пара собирается пожить примерно полгода в Европе и зимой отправиться в Мексику, в Лос-Кабос.
Хорсту-Дитеру 81 год. Более 50 лет назад он создал в Германии строительную компанию IBH-Holding, но разорился и попал в тюрьму. В
26-летняя Алина родом из России, получала образование в Санкт-Петербурге и Москве. Как говорит её муж, она родилась в богатой семье, поэтому он старается баловать ее так же, как это было в родительском доме. При этом речь идет не только о деньгах, но и любви, поддержке друг друга.
Как отмечает Bild, Алина не первая жена немецкого модельера. В возрасте