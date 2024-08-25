В Кронштадте задержан разыскиваемый за насилие над школьницей в метро, он считает себя воспитателем

Необычное поведение петербуржца привлекло внимание полиции накануне вечером в Кронштадте. При тщательном рассмотрении оказалось, что гражданин в розыске за приставания к девочке-подростку.



В девятом часу на улице Посадской наряд ППСП встретил подозрительного мужчину. Сотрудники заподозрили его в употреблении наркотиков. Изучив личность мужчины, патрульные выяснили, что в Центральном районе товарища уже несколько дней как ищут. Его подозревают в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении девочки. Дело было 21 августа на станции метро «Адмиралтейская». Мужчина потрогал несовершеннолетнюю и, как объяснил полиции, сделал это чтобы привлечь внимание к вызывающему облику школьницы. Мол, не должны девочки 11-12 лет так одеваться.

