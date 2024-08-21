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    В работе Telegram произошел сбой

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    10 комментариев

    Пользователи мессенджера Telegram сообщают о сбое в работе. Неполадки начали проявляться в районе 14 часов 21 августа.

    Фото: скриншот Downdetector
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    Сбои зафиксированы на соответствующем сайте Downdetector. К 14:19 количество жалоб перевалило за 5 тыс.

    Проблемы со связью у россиян возникли и при использовании WhatsApp*. На данный момент более тысячи жалоб. С самого утра у пользователей сбоит и Discord.

    Последний сбой в Telegram происходил в ночь на 19 августа. Коллеги из E1.RU попытались разобраться в том, почему мессенджер Павла Дурова часто ломается и заблокируют ли его в России.

    *Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.

    Фото: скриншот Downdetector

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    Комментарии 8

    28161428321 Авг 2024 в 14:30
    Чебурнет?
    +3−0
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