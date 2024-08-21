В работе Telegram произошел сбой

Пользователи мессенджера Telegram сообщают о сбое в работе. Неполадки начали проявляться в районе 14 часов 21 августа.
Сбои зафиксированы на соответствующем сайте Downdetector. К 14:19 количество жалоб перевалило за 5 тыс.
Проблемы со связью у россиян возникли и при использовании WhatsApp*. На данный момент более тысячи жалоб. С самого утра у пользователей сбоит и Discord.
Последний сбой в Telegram происходил в ночь на 19 августа. Коллеги из E1.RU попытались разобраться в том, почему мессенджер Павла Дурова часто ломается и заблокируют ли его в России.
*Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.