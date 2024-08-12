На Земле началась сильная магнитная буря

Магнитная буря, начавшаяся воскресным вечером как слабая (класса G1), к утру понедельника, 12 августа, усилилась и достигла среднего уровня, класса G2, сообщает центр «ФОБОС».
После 8:28 возмущения магнитосферы Земли усилились, и магнитная буря перешла в стадию сильной (класс G3). Затем колебания продолжились: после 9:22 буря ослабела до уровня слабой, а еще примерно 17 минут вновь стала более интенсивной (класс G2), отмечает ведущий специалист центра Михаил Леус в своем канале.
По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитная буря продлится сегодня весь день, её интенсивность будет меняться в диапазоне от средней до слабой. Во вторник могут сохраняться слабые возмущения геомагнитного поля, а в среду, 14 августа, магнитосфера Земли вернётся в спокойное состояние.