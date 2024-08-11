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    Шкатулка с секретом. Самые красивые особняки Петербурга, в которые можно попасть с экскурсией

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    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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    Что может лучше рассказать о прошлом знаменитых петербуржцев, чем их дома? Пока летняя погода способствует прогулкам, «(От)Личный Петербург» предлагает посетить 8 старинных особняков нашего города. Каждый из них открыт для посетителей (с улицы или с экскурсией) и готов поделиться историями и впечатляющими интерьерами.

    Интересуетесь особняками Петербурга, в которые можно попасть? Поделитесь с нами вашим любимыми адресами! Переходите на сайт и выдвигайте своего кандидата на звание лучшего в номинации «Шкатулка с секретом». Победитель получит премию нашего проекта.

    Особняк Кельха

    Адрес: ул. Чайковского, 28

    Фото: Vitold Muratov / CC BY-SA 4.0
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    Этот особняк — один из самых ярких примеров эклектичной архитектуры Петербурга. Сначала это был дом сына греческого консула, но потом его выкупила Варвара Петровна Кельх — она принадлежала к роду богатых сибирских промышленников. В конце XIX века особняку придали облик, который он сохранил по сей день. Фасад выполнен в стиле французского ренессанса. Пристроенный к дому дворовый флигель из-за своих готических элементов напоминает средневековый замок.

    После революции дом использовали под разные государственные нужды. В 1919-м здесь открылась Школа экранного искусства — первое в мире кинематографическое учебное заведение. Потом в здании находилось управление КПСС Дзержинского района. В 1998 году особняк передали юридическому факультету Санкт-Петербургского государственного университета — именно тогда он получил название «Дом юриста».

    Попасть внутрь с улицы нельзя. Но изредка по особняку Кельха проводят экскурсии (в том числе бесплатные, в рамках проекта «Открытый город»). Посетители могут увидеть роскошные интерьеры, белоснежную мраморную лестницу, готическую столовую и богатую лепнину.

    Особняк Мусиных-Пушкиных

    Адрес: Литейный пр., 19

    Впервые здание на этом участке было построено в 1799 году. В 1848-м его перестроил архитектор Лев Вендрамини для князя Урусова. Позднее, в 1856 году, особняк приобрел граф Алексей Иванович Мусин-Пушкин, представитель одного из самых древних и знатных дворянских родов России.

    Здание отличается роскошными интерьерами в стиле рококо. Здесь сохранились парадные залы и гостиные с лепниной, резными деревянными панелями и мраморными каминами. С 1940 года тут работала районная библиотека Дзержинского района, которая позднее стала Центральной библиотекой имени М. Ю. Лермонтова.

    Попасть в библиотеку может любой желающий. Здесь есть коворкинг, бесплатный Wi-Fi, а еще регулярно проводят лекции и мастер-классы. Периодически гостей зовут на экскурсии по зданию.

    Дворец Бобринского

    Адрес: Галерная ул., 58–60

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    Это здание не случайно называется дворцом. Он строился по велению Екатерины II — для ее фаворита Платона Зубова. Когда трон перешел Павлу I, дворец отдали графу Алексею Григорьевичу Бобринскому, внебрачному сыну Екатерины II и Григория Орлова. Потомки Бобринского продолжали владеть зданием до революции.

    В XIX веке дворец стал центром светской и культурной жизни Петербурга. Его посещали императоры Александр I и Николай I, В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, А. С. Пушкин. В годы Первой мировой войны хозяева разместили во дворце военный госпиталь.

    Сейчас дворец занимает факультет свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета. Попасть сюда просто так не получится, но раз в несколько месяцев в здание водят экскурсии гиды разных туристических организаций.

    Особняк Лопухиных и Нарышкиных

    Адрес: Литейный пр., 62

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    Дом, построенный еще в начале XIX века, изначально принадлежал Лопухиным. В середине столетия здание перестроили для Нарышкиных — представителей еще одной известной аристократической семьи России. На рубеже XIX и XX веков в особняке долгие годы жил идеолог русского консерватизма, «серый кардинал» правительства Александра III Константин Победоносцев.

    Внутри сохранились исторические интерьеры — и их может увидеть любой желающий. Сейчас особняк занимает культурное пространство под названием «Третье место». Во дворе проходят кинопоказы под открытым небом, выставки, концерты и спектакли, в здании работают кафе и бары. О возрасте места говорит и кое-где обвалившаяся штукатурка, и сохранившаяся на стене дореволюционная надпись «Книжный складъ».

    Особняк Абамелек-Лазарева

    Адрес: наб. Мойки, 21–23

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    Это здание было построено на месте в 1913–1915 годах в неоклассическом стиле, вдохновленном работами итальянского архитектора Андреа Палладио. До того момента на участке располагались дома, принадлежавшие разным знатным лицам, включая графа Ф. А. Апраксина и князя В.С. Васильчикова. В конце XVIII века участок перешел к графу В. П. Кочубею, а позже, в 1904 году, его приобрел князь Абамелек-Лазарев.

    После революции в доме располагались испанское посольство, Управление уголовного розыска и Институт русского языка. Сейчас здесь комитет по физической культуре и спорту. Не так давно в здании открыли Государственный музей спорта. Сохранились исторические интерьеры, включая залы для приемов и театральный зал. По зданию регулярно проводят экскурсии.

    Особняк купцов Брусницыных

    Адрес: Кожевенная линия, 27

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Это одна из самых знаменитых петербургских «заброшек». Здание в его нынешнем виде возвели в 1882 году по проекту архитектора А. И. Ковшарова для братьев Брусницыных — владельцев кожевенных заводов. Дом выполнен в стиле эклектики с элементами позднего ренессанса и барокко, фасад украшен фризом с живописными гирляндами и выступающим карнизом.

    После революции 1917 года особняк был национализирован и передан кожевенному заводу имени А. Н. Радищева. В советское время там находилась администрация предприятия, но часть исторической отделки и мебели уцелела. После закрытия завода здание сдавалось в аренду коммерческим фирмам и использовалось для съемки фильмов и клипов, например его интерьеры можно увидеть в «Последней сказке Риты» Ренаты Литвиновой и клипе на песню «Фокусник» группы «Король и Шут».

    Недавно здание начали реставрировать — в будущем его, возможно, приспособят под современное использование. Пока ведутся работы, в особняк можно попасть с экскурсией. В интерьерах сохранилось убранство нескольких комнат, в том числе и зимнего сада.

    Дача Громова

    Адрес: ул. Академика Павлова, 13

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    Это здание — уникальный пример деревянной архитектуры середины XIX века. Построенная в 1852 году по проекту архитектора Георгия Винтергальтера, дача выполнена в стиле эклектики с элементами классицизма. Вокруг дома был разбит живописный сад с фонтанами, гротами и оранжереями, которые спроектировал архитектор Алексей Горностаев. На набережной находилась пристань с лодкой для прогулок по водоему. К сожалению, до наших дней сохранился только особняк.

    Владельцем дачи был Василий Федулович Громов, видный петербургский купец и благотворитель. Его дом стал центром культурной жизни: здесь устраивались театральные спектакли, музыкальные вечера и художественные выставки. В гости к Громову часто приезжали известные деятели искусства, такие как И. И. Ясинский и А. П. Чехов.

    Несколько лет началась масштабная реставрация здания, которая продолжается до сих пор. Поэтому попасть в само здание пока сложно — экскурсии внутрь проводятся очень редко. Однако на территории вокруг здания и в Лопухинскому саду уже водят прогулки, проводят фестивали и мероприятия.

    Особняк Новинского

    Адрес: 3-я Советская улица, 8

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    Дом в Песках был построен в 1882 году по проекту архитектора Н. Ф. Беккера и изначально предназначался для проживания семьи известного петербургского предпринимателя Александра Ивановича Новинского. Фасад украшен элементами декора, характерными для эклектического стиля, включая резные детали и лепнину.

    После революции в особняке разместились коммунальные квартиры. Большие комнаты разделили перегородками, но интерьеры не пострадали.

    В 1987 году в здании открыли филиал Центральной детской городской библиотеки имени А. С. Пушкина. И он работает здесь до сих пор — под названием Детская библиотека иностранной литературы Яснова. Попасть внутрь может любой желающий. Иногда по зданию проводят экскурсии.

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
    Фото: Vitold Muratov / CC BY-SA 4.0
    Фото: Дворец Бобринского. Флигель на Citywalls.ru
    Фото: Дом князя С. С. Абамелек-Лазарева (по наб. Мойки) на Citywalls.ru
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Дача Громова в Лопухинском саду (начало) на Citywalls.ru
    Фото: Особняк А. И. Новинского -Жилой дом — Библиотека зарубежной детской книги на Citywalls.ru

    «(От)Личный Петербург» — неформальный путеводитель по Петербургу, который позволят увидеть малоизвестные достопримечательности нашего города. Мы продолжаем составлять наш гид прямо сейчас и просим читателей назвать места и события, которые достойны получить IV ежегодную премию проекта. Переходите на сайт и предлагайте по одному любимому месту в каждой номинации. В нашей премии представлены все оттенки Северной Пальмиры — и мы проводим ее совместно с комитетом по туризму Санкт-Петербурга. Если у вас есть личная история, связанная с каким-то местом, оставьте ее в комментариях, пришлите в форму обратной связи проекта или на почту guide-spb@fontanka.ru.

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