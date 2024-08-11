Шкатулка с секретом. Самые красивые особняки Петербурга, в которые можно попасть с экскурсией

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Что может лучше рассказать о прошлом знаменитых петербуржцев, чем их дома? Пока летняя погода способствует прогулкам, «(От)Личный Петербург» предлагает посетить 8 старинных особняков нашего города. Каждый из них открыт для посетителей (с улицы или с экскурсией) и готов поделиться историями и впечатляющими интерьерами.

Интересуетесь особняками Петербурга, в которые можно попасть? Поделитесь с нами вашим любимыми адресами! Переходите на сайт и выдвигайте своего кандидата на звание лучшего в номинации «Шкатулка с секретом». Победитель получит премию нашего проекта.

Особняк Кельха Адрес: ул. Чайковского, 28



Фото: Vitold Muratov / CC BY-SA 4.0 Поделиться Поделиться





Этот особняк — один из самых ярких примеров эклектичной архитектуры Петербурга. Сначала это был дом сына греческого консула, но потом его выкупила Варвара Петровна Кельх — она принадлежала к роду богатых сибирских промышленников. В конце XIX века особняку придали облик, который он сохранил по сей день. Фасад выполнен в стиле французского ренессанса. Пристроенный к дому дворовый флигель из-за своих готических элементов напоминает средневековый замок.

После революции дом использовали под разные государственные нужды. В 1919-м здесь открылась Школа экранного искусства — первое в мире кинематографическое учебное заведение. Потом в здании находилось управление КПСС Дзержинского района. В 1998 году особняк передали юридическому факультету Санкт-Петербургского государственного университета — именно тогда он получил название «Дом юриста».



Попасть внутрь с улицы нельзя. Но изредка по особняку Кельха проводят экскурсии (в том числе бесплатные, в рамках проекта «Открытый город»). Посетители могут увидеть роскошные интерьеры, белоснежную мраморную лестницу, готическую столовую и богатую лепнину. Особняк Мусиных-Пушкиных Адрес: Литейный пр., 19



Впервые здание на этом участке было построено в 1799 году . В 1848-м его перестроил архитектор Лев Вендрамини для князя Урусова. Позднее, в 1856 году , особняк приобрел граф Алексей Иванович Мусин-Пушкин, представитель одного из самых древних и знатных дворянских родов России.

Здание отличается роскошными интерьерами в стиле рококо. Здесь сохранились парадные залы и гостиные с лепниной, резными деревянными панелями и мраморными каминами. С 1940 года тут работала районная библиотека Дзержинского района, которая позднее стала Центральной библиотекой имени М. Ю. Лермонтова .



Попасть в библиотеку может любой желающий. Здесь есть коворкинг, бесплатный Wi-Fi , а еще регулярно проводят лекции и мастер-классы. Периодически гостей зовут на экскурсии по зданию. Дворец Бобринского Адрес: Галерная ул., 58–60



Это здание не случайно называется дворцом. Он строился по велению Екатерины II — для ее фаворита Платона Зубова. Когда трон перешел Павлу I , дворец отдали графу Алексею Григорьевичу Бобринскому, внебрачному сыну Екатерины II и Григория Орлова. Потомки Бобринского продолжали владеть зданием до революции.

В XIX веке дворец стал центром светской и культурной жизни Петербурга. Его посещали императоры Александр I и Николай I , В. А. Жуковский , П. А. Вяземский , А. С. Пушкин . В годы Первой мировой войны хозяева разместили во дворце военный госпиталь.



Сейчас дворец занимает факультет свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета. Попасть сюда просто так не получится, но раз в несколько месяцев в здание водят экскурсии гиды разных туристических организаций. Особняк Лопухиных и Нарышкиных Адрес: Литейный пр., 62



Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Дом, построенный еще в начале XIX века, изначально принадлежал Лопухиным. В середине столетия здание перестроили для Нарышкиных — представителей еще одной известной аристократической семьи России. На рубеже XIX и XX веков в особняке долгие годы жил идеолог русского консерватизма, «серый кардинал» правительства Александра III Константин Победоносцев.

Внутри сохранились исторические интерьеры — и их может увидеть любой желающий. Сейчас особняк занимает культурное пространство под названием «Третье место». Во дворе проходят кинопоказы под открытым небом, выставки, концерты и спектакли, в здании работают кафе и бары. О возрасте места говорит и кое-где обвалившаяся штукатурка, и сохранившаяся на стене дореволюционная надпись «Книжный складъ».

Особняк Абамелек-Лазарева Адрес: наб. Мойки, 21–23

Это здание было построено на месте в 1913–1915 годах в неоклассическом стиле, вдохновленном работами итальянского архитектора Андреа Палладио. До того момента на участке располагались дома, принадлежавшие разным знатным лицам, включая графа Ф. А. Апраксина и князя В.С. Васильчикова . В конце XVIII века участок перешел к графу В. П. Кочубею , а позже, в 1904 году , его приобрел князь Абамелек-Лазарев.



После революции в доме располагались испанское посольство, Управление уголовного розыска и Институт русского языка. Сейчас здесь комитет по физической культуре и спорту. Не так давно в здании открыли Государственный музей спорта. Сохранились исторические интерьеры, включая залы для приемов и театральный зал. По зданию регулярно проводят экскурсии.

Особняк купцов Брусницыных Адрес: Кожевенная линия, 27



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Это одна из самых знаменитых петербургских «заброшек». Здание в его нынешнем виде возвели в 1882 году по проекту архитектора А. И. Ковшарова для братьев Брусницыных — владельцев кожевенных заводов. Дом выполнен в стиле эклектики с элементами позднего ренессанса и барокко, фасад украшен фризом с живописными гирляндами и выступающим карнизом.

После революции 1917 года особняк был национализирован и передан кожевенному заводу имени А. Н. Радищева . В советское время там находилась администрация предприятия, но часть исторической отделки и мебели уцелела. После закрытия завода здание сдавалось в аренду коммерческим фирмам и использовалось для съемки фильмов и клипов, например его интерьеры можно увидеть в «Последней сказке Риты» Ренаты Литвиновой и клипе на песню «Фокусник» группы «Король и Шут».



Недавно здание начали реставрировать — в будущем его, возможно, приспособят под современное использование. Пока ведутся работы, в особняк можно попасть с экскурсией. В интерьерах сохранилось убранство нескольких комнат, в том числе и зимнего сада. Дача Громова Адрес: ул. Академика Павлова, 13

Это здание — уникальный пример деревянной архитектуры середины XIX века . Построенная в 1852 году по проекту архитектора Георгия Винтергальтера, дача выполнена в стиле эклектики с элементами классицизма. Вокруг дома был разбит живописный сад с фонтанами, гротами и оранжереями, которые спроектировал архитектор Алексей Горностаев. На набережной находилась пристань с лодкой для прогулок по водоему. К сожалению, до наших дней сохранился только особняк.



Владельцем дачи был Василий Федулович Громов, видный петербургский купец и благотворитель. Его дом стал центром культурной жизни: здесь устраивались театральные спектакли, музыкальные вечера и художественные выставки. В гости к Громову часто приезжали известные деятели искусства, такие как И. И. Ясинский и А. П. Чехов .

Несколько лет началась масштабная реставрация здания, которая продолжается до сих пор. Поэтому попасть в само здание пока сложно — экскурсии внутрь проводятся очень редко. Однако на территории вокруг здания и в Лопухинскому саду уже водят прогулки, проводят фестивали и мероприятия. Особняк Новинского Адрес: 3-я Советская улица, 8



Дом в Песках был построен в 1882 году по проекту архитектора Н. Ф. Беккера и изначально предназначался для проживания семьи известного петербургского предпринимателя Александра Ивановича Новинского. Фасад украшен элементами декора, характерными для эклектического стиля, включая резные детали и лепнину.

После революции в особняке разместились коммунальные квартиры. Большие комнаты разделили перегородками, но интерьеры не пострадали.

