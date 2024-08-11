Шкатулка с секретом. Самые красивые особняки Петербурга, в которые можно попасть с экскурсией

Что может лучше рассказать о прошлом знаменитых петербуржцев, чем их дома? Пока летняя погода способствует прогулкам, «(От)Личный Петербург» предлагает посетить
Интересуетесь особняками Петербурга, в которые можно попасть? Поделитесь с нами вашим любимыми адресами! Переходите на сайт и выдвигайте своего кандидата на звание лучшего в номинации «Шкатулка с секретом». Победитель получит премию нашего проекта.
Особняк Кельха
Адрес: ул. Чайковского, 28
Этот особняк — один из самых ярких примеров эклектичной архитектуры Петербурга. Сначала это был дом сына греческого консула, но потом его выкупила Варвара Петровна Кельх — она принадлежала к роду богатых сибирских промышленников. В конце
После революции дом использовали под разные государственные нужды.
Попасть внутрь с улицы нельзя. Но изредка по особняку Кельха проводят экскурсии (в том числе бесплатные, в рамках проекта «Открытый город»). Посетители могут увидеть роскошные интерьеры, белоснежную мраморную лестницу, готическую столовую и богатую лепнину.
Особняк Мусиных-Пушкиных
Адрес: Литейный пр., 19
Впервые здание на этом участке было построено
Здание отличается роскошными интерьерами в стиле рококо. Здесь сохранились парадные залы и гостиные с лепниной, резными деревянными панелями и мраморными каминами.
Попасть в библиотеку может любой желающий. Здесь есть коворкинг, бесплатный
Дворец Бобринского
Адрес: Галерная ул., 58–60
Это здание не случайно называется дворцом. Он строился по велению
В XIX веке дворец стал центром светской и культурной жизни Петербурга. Его посещали императоры
Сейчас дворец занимает факультет свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета. Попасть сюда просто так не получится, но раз в несколько месяцев в здание водят экскурсии гиды разных туристических организаций.
Особняк Лопухиных и Нарышкиных
Адрес: Литейный пр., 62
Дом, построенный еще в начале XIX века, изначально принадлежал Лопухиным. В середине столетия здание перестроили для Нарышкиных — представителей еще одной известной аристократической семьи России. На рубеже
Внутри сохранились исторические интерьеры — и их может увидеть любой желающий. Сейчас особняк занимает культурное пространство под названием «Третье место». Во дворе проходят кинопоказы под открытым небом, выставки, концерты и спектакли, в здании работают кафе и бары. О возрасте места говорит и кое-где обвалившаяся штукатурка, и сохранившаяся на стене дореволюционная надпись «Книжный складъ».
Особняк Абамелек-Лазарева
Адрес: наб. Мойки, 21–23
Это здание было построено на месте в 1913–1915 годах в неоклассическом стиле, вдохновленном работами итальянского архитектора Андреа Палладио. До того момента на участке располагались дома, принадлежавшие разным знатным лицам, включая графа
После революции в доме располагались испанское посольство, Управление уголовного розыска и Институт русского языка. Сейчас здесь комитет по физической культуре и спорту. Не так давно в здании открыли Государственный музей спорта. Сохранились исторические интерьеры, включая залы для приемов и театральный зал. По зданию регулярно проводят экскурсии.
Особняк купцов Брусницыных
Адрес: Кожевенная линия, 27
Это одна из самых знаменитых петербургских «заброшек». Здание в его нынешнем виде возвели
После революции 1917 года особняк был национализирован и передан кожевенному заводу имени
Недавно здание начали реставрировать — в будущем его, возможно, приспособят под современное использование. Пока ведутся работы, в особняк можно попасть с экскурсией. В интерьерах сохранилось убранство нескольких комнат, в том числе и зимнего сада.
Дача Громова
Адрес: ул. Академика Павлова, 13
Это здание — уникальный пример деревянной архитектуры середины
Владельцем дачи был Василий Федулович Громов, видный петербургский купец и благотворитель. Его дом стал центром культурной жизни: здесь устраивались театральные спектакли, музыкальные вечера и художественные выставки. В гости к Громову часто приезжали известные деятели искусства, такие как
Несколько лет началась масштабная реставрация здания, которая продолжается до сих пор. Поэтому попасть в само здание пока сложно — экскурсии внутрь проводятся очень редко. Однако на территории вокруг здания и в Лопухинскому саду уже водят прогулки, проводят фестивали и мероприятия.
Особняк Новинского
Адрес: 3-я Советская улица, 8
Дом в Песках был построен в 1882 году по проекту архитектора
После революции в особняке разместились коммунальные квартиры. Большие комнаты разделили перегородками, но интерьеры не пострадали.
В 1987 году в здании открыли филиал Центральной детской городской библиотеки имени