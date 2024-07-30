Никаких больше анонимов. Госдума приняла закон о деанонимизации телеграм-каналов и пабликов

Фото: Игорь Иванко/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Депутаты Госдумы приняли закон о деанонимизации телеграм-каналов и пабликов в других социальных сетях. Теперь авторы, у которых больше 10 000 подписчиков, будут обязаны самостоятельно предоставить о себе сведения в Роскомнадзор. Те, кто не захочет легализоваться, столкнутся с проблемами монетизации. «Фонтанка» прочитала принятый парламентариями документ.



Поправки о деанонимизации появились в законопроекте, изначально направленном на защиту граждан России от преступлений с использованием мобильной связи. Во вторник, 30 июля, его приняли сразу во втором и третьем чтениях.



Больше десяти тысяч подписчиков — что делать? Закон требует сообщить о себе в Роскомнадзор такие сведения, которые позволят регулятору идентифицировать владельца паблика или телеграм-канала. Состав сведений и порядок предоставления еще установит правительство РФ. Глава IT-комитета Госдумы Александр Хинштейн поделился с «Парламентской газетой», что это будет «минимальный набор сведений, позволяющих поддерживать связь с автором и направлять в его адрес юридически значимые сообщения». По его словам, речь идет о номере мобильного телефона и электронной почте.



Роскомнадзор будет вести перечень блогов с более чем 10 тысячами подписчиков. Регулятор включит в него паблики и телеграм-каналы, которые не только предоставят свои данные, но и «не распространяют информацию с нарушением требований законодательства РФ, а также информацию, распространение которой в РФ запрещено». Они получат специальную отметку, обозначающую внесение в перечень Роскомнадзора.



«Никаких сложностей для ведущих страниц в социальных сетях направление материалов о себе также не создаст. Нам представляется, что прозрачность в интернете есть одна из неотъемлемых сегодня важнейших задач. Я полагаю, что уважаемые коллеги также за открытость, прозрачность и за ответственность. Я веду социальные сети — «ВКонтакте», Telegram. И там, и там количество моей аудитории, слава богу, более 10 тысяч. Не вижу никаких сложностей направить сведения о себе в РКН и указать. <...> вот мой номер телефона, вот к нему привязан этот канал в «Телеграме». <...> Что касается цифры в 10 тысяч? На наш взгляд она достаточно экспертная, она позволяет включить в соответствующий реестр те каналы, которые пользуются повышенным интересом», — рассказал на заседании Госдумы Александр Хинштейн.



Документ устанавливает, что новые правила для блогеров вступят в силу с 1 ноября 2024 года.



Что будет, если не сообщить сведения? Владельцы страниц, данных о которых не будет в РКН, не смогут размещать у себя рекламу и собирать донаты. Еще посты из таких каналов будет нельзя репостить другим каналам. За неоднократный репост из такого канала другой канал или соцсеть могут исключить из реестра РКН. Как эти операции будут отслеживаться — не уточняется. Депутат Хинштейн заверил, что авторы каналов без верификации столкнутся только с ограничениями, а не с блокировкой.

По словам главы Минцифры Максута Шадаева, запрет на рекламу коснется не самих блогеров, а российских компаний, которые размещают рекламу. Глава ведомства уточнил, что на портале «Госуслуг» появится реестр доверенных каналов и пабликов, чьи данные есть у государства.



В законопроекте за непредставление данных в Роскомнадзор не упоминаются никакие наказания для авторов, но глава думского IT-комитета допустил их появление в будущем. «Любая норма работает только тогда, когда есть ответственность за ее неисполнение», — заключил Хинштейн.

Еще он уточнил, что осенью нынешнего года Госдума продолжит работу над поправками в закон «О связи».

Каких соцсетей касается деанонимизация? Речь идет о всех соцсетях и мессенджерах. Министр цифрового развития Максуд Шадаев заявил, что под принятые поправки подпадают и каналы в видеохостинге YouTube.

Не окажется ли потом база данных блогеров в интернете? После появления планов о деанонимизации блогеров появились опасения, что сведения, которые они передадут РКН, рано или поздно появятся в сети. Такие мысли допустили не только в соцсетях, но и на заседании Госдумы. Как пишет «Парламентская газета», прозвучало опасение, которое связано с работой блогеров на новых территориях и в зоне спецоперации. Для них деанонимизация может быть опасной.



Депутат Александр Хинштейн заявил, что данные об авторах и владельцах пабликов будут храниться на защищенных государственных ресурсах, а утечек персональных данных из РКН ранее никогда не было.



А что осталось от защиты россиян от мошенников?



Владельцев мессенджеров обяжут не допускать получения сообщений от неизвестных пользователей без согласия адресата. Еще владельцы будут должны предоставить сведения о пользователях по запросу РКН и ФСБ.



Еще ужесточили правила обращения с sim-картами для граждан РФ и иностранцев. Так, один россиянин сможет на себя оформить не более 20 абонентских номеров, а гражданин иностранного государства — не более десяти.

