6 августа — Круглый стол «Новый взгляд на мир: кому нужны блефаропластика и липофилинг век»

Фраза «Поднимите мне веки» актуальна не только для произведения Николая Гоголя, но и для многих пациентов пластических хирургов. Блефаропластика входит в число самых популярных пластических операций — за счет небольшого объема и ярко выраженного внешнего эффекта, который позволяет достичь. Помимо блефаропластики широкое распространение получил и липофилинг — то есть наполнение собственными жировыми клетками — чаще всего под глазами. Об особенностях этих процедур поговорим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
— Что из себя представляет блефаропластика? В каких случаях она может помочь? Есть ли медицинские показания помимо эстетических?
— Насколько инвазивна эта процедура? Что позволяет снизить инвазивность и ускорить восстановление после операции?
— Насколько рационально использовать блефаропластику для коррекции разреза глаз? Как часто пациенты обращаются с таким запросом?
— В каких случаях одной блефаропластики может быть недостаточно? Какие еще процедуры используются для коррекции области вокруг глаз?
— Что такое липофилинг? Кто его выполняет — пластический хирург или косметолог?
— Есть ли специальные рекомендации по уходу за веками после процедуры?
— Как долго длится эффект после блефаропластики и липофилинга?
— Какие косметологические процедуры помогут продлить эффект блефаропластики и липофилинга?
К участию приглашаются пластические хирурги, косметологи.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».
Круглый стол пройдет в 16:00 / 6 августа 2024 года
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru