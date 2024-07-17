6 августа — Круглый стол «Новый взгляд на мир: кому нужны блефаропластика и липофилинг век»

Фраза «Поднимите мне веки» актуальна не только для произведения Николая Гоголя, но и для многих пациентов пластических хирургов. Блефаропластика входит в число самых популярных пластических операций — за счет небольшого объема и ярко выраженного внешнего эффекта, который позволяет достичь. Помимо блефаропластики широкое распространение получил и липофилинг — то есть наполнение собственными жировыми клетками — чаще всего под глазами. Об особенностях этих процедур поговорим на круглом столе.

— Что из себя представляет блефаропластика? В каких случаях она может помочь? Есть ли медицинские показания помимо эстетических?



— Насколько инвазивна эта процедура? Что позволяет снизить инвазивность и ускорить восстановление после операции?



— Насколько рационально использовать блефаропластику для коррекции разреза глаз? Как часто пациенты обращаются с таким запросом?

