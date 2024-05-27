В Балашихе двое мужчин пострадали от осколков сбитого беспилотника

Упавшие осколки сбитого беспилотного летательного аппарата задели двух мужчин в Балашихе. Угрозы их жизни нет, сообщил 27 мая глава городского округа Сергей Юров в своем телеграм-канале.



Одному пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте. Второго госпитализировали с травмами средней тяжести.



В частном доме, на который также упали обломки, в этот момент находились пожилая пара, их дочь и внучка. К счастью, никто не пострадал.



На месте продолжают работать специальные службы.



Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат сбила система ПВО над балашихинским микрорайоном Кучино. В Минобороны РФ уточняли, что речь идет о малоразмерном воздушном шаре.