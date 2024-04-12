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    В Белгороде два человека пострадали при атаке беспилотника. Повреждено административное здание

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    В Белгороде при атаке беспилотника 12 апреля пострадали два человека. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «В результате взрыва пострадали два человека: у одного мужчины осколочное ранение нижней конечности, у второго — осколочные ранения верхней и нижней конечностей», — уточнил Вячеслав Гладков.

    Оба пострадавших госпитализированы в областную клиническую больницу.

    По словам главы региона, БПЛА самолетного типа врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия, поврежден фасад. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

    7 апреля Гладков сообщал, что система ПВО сбила четыре беспилотника на подлете к городу. В один из автомобилей попали осколки — в машине ехала семья из шести человек. До приезда скорой помощи погибла девушка.

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