В Белгороде два человека пострадали при атаке беспилотника. Повреждено административное здание

В Белгороде при атаке беспилотника 12 апреля пострадали два человека. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В результате взрыва пострадали два человека: у одного мужчины осколочное ранение нижней конечности, у второго — осколочные ранения верхней и нижней конечностей», — уточнил Вячеслав Гладков.
Оба пострадавших госпитализированы в областную клиническую больницу.
По словам главы региона, БПЛА самолетного типа врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия, поврежден фасад. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.
7 апреля Гладков сообщал, что система ПВО сбила четыре беспилотника на подлете к городу. В один из автомобилей попали осколки — в машине ехала семья из шести человек. До приезда скорой помощи погибла девушка.