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    Нападение на полицейских в Подмосковье

    Губернатор Гладков: при атаке на Белгородский район осколки попали в машину с семьей, погибла девушка

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    2 комментария

    В Белгородском районе днем 7 апреля система ПВО сбила четыре беспилотника на подлете к городу. Попавшие в автомобиль осколки, в котором ехала семья из шести человек, стали причиной гибели и ранений. Об этом сообщает глава региона Вячеслав Гладков.

    По его словам, трагедия произошла в селе Шагаровка. На месте погибла девушка, раны оказались настолько тяжелыми, что она скончалась до прибытия скорой.

    Травмы головы получил глава семейства. У него ЗЧМТ и открытая рана головы, сейчас мужчина находится в стационаре в состоянии средней степени тяжести. ЗЧМТ также получили 18-летний парень и двое детей, все доставлены в больницы. Мать семейства находится рядом, ей также оказывается необходимая помощь.

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    Белгородская область
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    Комментарии 2

    Гость07 Апр 2024 в 16:44
    я люблю белгородское пво.
    +0−0
    Гость07 Апр 2024 в 16:43
    А Гладков где- то в бункере . У людей такого нет значит.
    +0−0
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