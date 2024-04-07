Губернатор Гладков: при атаке на Белгородский район осколки попали в машину с семьей, погибла девушка

В Белгородском районе днем 7 апреля система ПВО сбила четыре беспилотника на подлете к городу. Попавшие в автомобиль осколки, в котором ехала семья из шести человек, стали причиной гибели и ранений. Об этом сообщает глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, трагедия произошла в селе Шагаровка. На месте погибла девушка, раны оказались настолько тяжелыми, что она скончалась до прибытия скорой.

