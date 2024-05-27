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    Минобороны заявило о сбитом воздушном шаре в Подмосковье. Хлопки слышали в Балашихе

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    Беспилотный летательный аппарат сбила система ПВО в подмосковной Балашихе над микрорайоном Кучино. Об этом 27 мая сообщает губернатор региона Андрей Воробьев в своем телеграм-канале. В Минобороны РФ уточняют, что речь идет о малоразмерном воздушном шаре.

    По словам Воробьева, жители Балашихи могли слышать хлопки. Обломки упали на частный дом, добавил губернатор. Люди успели эвакуироваться, пострадавших нет. С восстановлением дома власти обещают помочь.

    На месте работают оперативные службы.

    Ранее сообщалось, что самолеты в эшелонах к северо-востоку от Москвы временно изменили курсы взлетов и посадки в столичные аэропорты.

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