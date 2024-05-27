Минобороны заявило о сбитом воздушном шаре в Подмосковье. Хлопки слышали в Балашихе

Беспилотный летательный аппарат сбила система ПВО в подмосковной Балашихе над микрорайоном Кучино. Об этом 27 мая сообщает губернатор региона Андрей Воробьев в своем телеграм-канале. В Минобороны РФ уточняют, что речь идет о малоразмерном воздушном шаре.



По словам Воробьева, жители Балашихи могли слышать хлопки. Обломки упали на частный дом, добавил губернатор. Люди успели эвакуироваться, пострадавших нет. С восстановлением дома власти обещают помочь.



На месте работают оперативные службы.



Ранее сообщалось, что самолеты в эшелонах к северо-востоку от Москвы временно изменили курсы взлетов и посадки в столичные аэропорты.

