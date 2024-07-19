Ожоги и ранения получили двое курян из-за падения обломков БПЛА

В результате отражения активной атаки в Курсе 19 июля на нескольких улицах упали обломки беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

На Дружининской улице два человека получили ранения и ожоги, медпомощь им оказали на месте. Городские службы ведут обследование участков, где упали осколки.

«Напоминаю, приближаться к обломкам ракет, БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112», — подчеркнул Смирнов.

Силы ПВО за ночь уничтожили 11 беспилотников в Курской области, а также три в Белгородской, пять в Крыму и над Черным морем.

