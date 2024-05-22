Рынок, у нас отмена! Что ждет покупателей и застройщиков жилья в Петербурге после 1 июля

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Перспективы отмены ипотеки с господдержкой с 1 июля 2024 и одновременного изменения параметров семейной ипотеки вызывают определенный ажиотаж на первичном рынке жилья. По семейной до конца ничего пока не понятно: ее вроде и продлили, но то грозят сохранить льготы только для семей с детьми до 6 лет, то хотят снижать ставку только для больших квартир. В любом случае, застройщиков и покупателей грядущие перемены не радуют, и очевидно, что курс взят на уменьшение числа тех, кому доступны льготные программы кредитования.

«Фонтанка» совместно с «Объединением строителей СПб» узнала у ведущих застройщиков петербургской агломерации, насколько для них важны льготные программы и каких перемен они ждут.

Помогли — и хватит Самой массовой программе господдержки, запущенной во время эпидемии коронавируса, все предрекают конец с 1 июля 2024 года. Ожиданий, что она сохранится в существующем виде, в принципе нет.

— Застройщики ратуют за сохранение программы в том или ином виде, — отмечает Сергей Терентьев, директор департамента недвижимости Группы ЦДС. — На мой взгляд, самым правильным решением было бы сделать ставку по программе «Господдержка 2020» гибкой, привязав ее к ключевой с разницей в три-четыре процентных пункта. Так, при ключевой ставке в 16% ставка по льготной ипотеке составила бы 12–13%. Этот механизм позволил бы властям планировать бюджетные расходы на реализацию программы, а покупателям дал бы возможность приобретать жилье по вполне приемлемым ставкам. После перехода на такие условия продажи строящегося жилья после небольшого спада смогли бы достаточно быстро восстановиться.

Екатерина Немченко, коммерческий директор холдинга «РСТИ», напомнила, что льготные ипотечные программы с господдержкой являлись драйвером продаж на протяжении всего времени их действия и стали мощной поддержкой для всей строительной отрасли. — Благодаря им приобретение квартиры стало доступным для многих граждан РФ, что в свою очередь привело к усилению конкуренции между строительными компаниями и качественному скачку характеристик жилых комплексов, — считает она. — Начиная с конца 2023 года происходили регулярные ужесточения в условиях ипотечных программ с господдержкой, с каждым нововведением ухудшая условия и ограничивая возможности покупателей новостроек. Отмена программ негативно скажется на рынке новостроек, создаст сложности с реализацией квартир и повлияет на финансовую устойчивость строительных компаний.



При этом директор департамента продаж GloraX Татьяна Халилова заметила, что одновременно за счет повышения спроса ипотека с господдержкой оказывала значительное влияние и на цены на первичном рынке. — В то же время, благодаря льготной ипотеке, многие семьи, в том числе молодые, смогли улучшить свои жилищные условия, то есть ее общественное влияние тоже не стоит недооценивать, — добавила она. — Возможно, настало время действительно сделать программы более адресными и правительство уже идет по этому пути — внесены важные изменения в правила выдачи семейной ипотеки, уменьшены лимиты выдачи, увеличен первоначальный взнос.



Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест», также отмечает побочные эффекты ипотеки с господдержкой: всплеск активности инвесторов в связи с низкими ипотечными ставками разогрел цены на недвижимость. В результате покупка жилья стала труднодоступной для тех, кто действительно нуждался в улучшении жилищных условий, а не стремился заработать. Другим минусом стал резко увеличившийся ценовой разрыв между вторичным и первичным рынком, ведь они тесно взаимосвязаны и наиболее частая схема приобретения квартиры в новостройке — это продажа имеющегося жилья.

— Полагаю, что «Господдержка 2020» действительно себя исчерпала, — резюмировал он. — Вероятно, она сохранится в том или ином виде лишь в тех регионах, где строится мало нового жилья. А власти, скорее всего, перейдут к адресным точечным программам для отдельных категорий, например, врачей или учителей, таким образом, отсекая инвесторов с ипотечного рынка.



С ним не согласен Николай Гражданкин, начальник отдела продаж «Отделстрой», который считает, что «Господдержка 2020» не потеряла свою актуальность, несмотря на маленькую сумму кредита. Он отметил, что ее все равно хватит, например, при улучшении жилищных условий, при покупке небольшой «стартовой» квартиры, при приобретении жилья за КАДом.

Директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов говорит, что и после ужесточения условий на льготную ипотеку приходится 30% выданных кредитов, а до декабря 2023 года она занимала 50–60% среди всех выдач ипотеки в России.

— Это ярче всего говорит о том, насколько эта программа востребована, себя она совершенно точно не изжила, — уверен он. — Другое дело, что переход на адресную поддержку определенных категорий граждан (врачи, учителя, работники ключевых предприятий) действительно может более эффективно решать важные государственные задачи.

Считает, что программа не изжила себя и Максим Турта: именно она позволила поддержать рынок в трудный для него период: помогла многим девелоперам продолжить свое развитие, а покупателям приобрести недвижимость на комфортных условиях.



По словам Ольги Кузнецовой, заместителя генерального директора агентства недвижимости «Главстрой», основное преимущество программы заключается в том, что льготные условия кредитования доступны для всех граждан России, а комфортная ставка действует на весь срок кредитования. Сергей Софронов, коммерческий директор ГК «ПСК», считает, что понятие исчерпания можно применить только в контексте условий: чем они хуже, тем спрос ниже. Поэтому после ухудшения в начале года выдача займов просела, а к концу первого квартала начала понемногу восстанавливаться. — Если бы не льготная ипотека, то рынок бы периодически «вставал», — пояснил он. — Ведь ключевая ставка была и 20%, а на таких условиях никто кредиты на недвижимость не берет. То есть льготная программа отлично сгладила острые углы экономической политики в части покупки новой недвижимости.



Второй момент, по его словам, заключается в стимулировании спроса, а третий — в стимулировании строительства в контексте выросшего спроса и, как следствие, развитии сопутствующих отраслей и рынков труда.

— Именно в период действия льготной ипотеки была преодолена планка ввода жилья в эксплуатацию в 100 млн кв. м в год, а затем и 110 млн кв. м, что уже сопоставимо со средними объемам ввода жилья во всем СССР в эпоху массового жилищного строительства. И сейчас примерно 9% от всех занятых в экономике людей работают в строительстве, — добавил Сергей Софронов.

Что касается роста цен с начала запуска ипотеки с господдержкой в Петербурге в 1,9 раза, то он отметил, что реальное влияние ипотечных программ на этот рост нельзя выделить, как и долю, которая приходится на все составляющие строительства: от земли и стройматериалов до стоимости обслуживания кредитов и социальной инфраструктуры.



Меньше возраст, больше метров Очевидно, что перемены ждут и семейную ипотеку, границы которой недавно были расширены, а теперь, похоже, их собираются снова сузить.

— Семейная ипотека приобрела высокую востребованность после того, как были улучшены ее условия, и весь 2023 год занимала лидерские позиции в структуре продаж, — говорит Екатерина Немченко. — Информация о ее продлении, безусловно, носит положительный характер, но новые ограничения, что ее условия будут действовать только для семей с ребенком до 6 лет, и другие возможные ограничения по метражу квартиры вызывают обоснованные сомнения в прежней востребованности.

По словам Яна Фельдмана, любой пересмотр условий этой программы в сторону ужесточения может негативно повлиять на рынок: привести к дальнейшему уменьшению числа сделок и сузить возможности семейных граждан решать жилищный вопрос.



— Более позитивными представляются идеи дифференциации ставок по семейной ипотеке в зависимости от площади приобретаемой квартиры. Например, можно снижать ставку на 1 или даже 2 п.п. при покупке квартир площадью 60 кв. м и более, — считает он. Это позволит дополнительно мотивировать семьи с детьми приобретать для себя более просторное комфортное жилье и существенно снизит финансовую нагрузку на такие семьи. Что особенно актуально при рождении нового ребенка.



— Все дополнительные ограничивающие факторы сокращают круг потенциальных покупателей и, соответственно, спрос, — соглашается Ольга Кузнецова. — Но результат этих инициатив станет понятен, когда условия программ будут полностью сформулированы.

Татьяна Халилова поясняет, что сейчас есть задача сократить процент заемщиков по льготным программам, но при этом оставить их доступными для закрытия социальных потребностей населения. В этом свете решение оставить низкую ставку для заемщиков с детьми до определенного возраста видится оправданным.



— С площадью квартир вопрос довольно сложный — помимо того, что сейчас на рынке наблюдается повсеместный тренд на снижение средней площади квартир, часть клиентов приобретают жилье не только для улучшения текущих жилищных условий, но и могут совершать покупку для ребенка в качестве задела на будущее, что в целом соответствует целям программы, — добавила она.

Сергей Терентьев говорит, что логика обсуждаемых изменений не до конца понятна.

— Почему нужно оставить программу для людей с детьми в возрасте до шести лет? Почему не до семи или до восьми лет? Не понятно и предложение ограничить минимальную площадь квартир, которые могут быть куплены по данной программе. Если у покупателя не хватает сбережений или дохода для покупки большой квартиры по семейной ипотеке, а хватает только на однокомнатную для своей молодой семьи, неужели будет лучше, если он в принципе не купит квартиру? — задается он вопросами. — Понятно, что программа является серьезной нагрузкой для бюджета и стоит задача снизить объем расходов, но не хотелось бы принятия странных решений.



В целом, условие по возрасту детей выглядит одним из наименее противоречивых среди обсуждаемых корректировок, отметил он: если программа будет доступна только людям с детьми в возрасте до шести лет, то от нее будут отсечены две-трети потенциальных семейных покупателей. Возможно, это и является целью, и в этом случае логика предлагаемых изменений понятна.

— Мы, безусловно, выступаем за сохранение действующих льготных программ, но понимаем, что их сокращения неизбежны. Главное, чтобы они были разумными, — добавил Терентьев.



Сергей Софронов соглашается, что все дело в деньгах — чем больше выдается займов по льготным программам, тем больше приходится субсидировать из бюджета. По мере сокращения этой возможности возникает потребность льготные программы охлаждать.

— Отсюда такие решения, и их оценивать можно как угодно, это не меняет сути: если бюджет не справляется, то он не справляется, — комментирует он. — Это, конечно, приведет к снижению спроса на большие метражи, на многокомнатные планировки. Иными словами, ухудшит вводные для решения квартирных вопросов для семей. Искусственные ограничения минимальной площади, навскидку, лишь усугубят ситуацию. Скорее, напротив, сработать могло бы некоторое снижение процентной ставки, в зависимости от количества детей в семье или увеличения приобретаемой площади.



Максим Турта, руководитель департамента продаж Группы Аквилон в Санкт-Петербурге и ЛО, считает, что если предлагаемые сейчас изменения внедрят, то нас ждет очередная трансформация рынка. В целом же, любое продление льготных программ от государства настраивает на позитивный лад. Рустам Азизов в свою очередь отметил, что не менее 60% семей, которые в принципе покупают квартиры с помощью этой программы, делают это не сразу после рождения ребенка, а ближе к моменту, когда этот ребенок пойдет в первый класс.

— Таким образом, вероятное изменение условий кредитования для семей с детьми старше 6 лет заметно сократит возможности основной аудитории программ семейной ипотеки и точно не будет способствовать улучшению демографии — например, семье, которой стала намного менее доступна семейная ипотека в нужный ей период, будет сложнее решиться на второго ребенка, — подчеркнул он. — Поэтому данная мера представляется нецелесообразной, однако подобное ограничение для семей, в которых ребенку исполнилось 16 лет, действительно может нивелировать использование семейной ипотеки для инвестиционных покупок.



Ипотека на все 100% Обеспокоенность застройщиков связана, в первую очередь, с тем, что большинство квартир в новостройках приобретается не просто в ипотеку, а с использованием льготных госпрограмм, особенно после роста ключевой ставки.



Так, по итогам апреля в сделках «Главстрой Санкт-Петербург» доля ипотеки составила 89%, из них 43% было приобретено по программе господдержки, 42% — по семейной ипотеке, 11% — по ИТ и еще 4% по военной ипотеке.

— Традиционно покупательская активность в сегменте «масс-маркет» всегда ярко выражена перед глобальными изменениями ипотечных программ, — комментирует Ольга Кузнецова. — Мы уже фиксируем рост заявок на покупку. Полагаю, что до момента завершения программы покупатели будут активны. Также на рынке обсуждается, что ЦБ рассматривал возможность увеличения размера ключевой ставки до 17%. Все эти факторы будут подталкивать покупателей решить свой жилищный вопрос.



— После введения существенных ограничений по господдержке (увеличение первоначального взноса, снижение суммы кредита до 6 млн), семейная ипотека вырвалась вперед, — отмечает Николай Гражданкин. — В 2023 году распределение льготных программ у нас было следующим: 60% господдержка, 20% семейная ипотека, 20% ипотека для IT-специалистов. В 2024 году льготные программы уже распределяются по-другому: на первом месте с 24% семейная, по 30% у господдержки и IT-ипотеки.

Рустам Азизов добавил, что сейчас на долю ипотеки с разными формами господдержки приходится более 90% всех выдач ипотечных кредитов. «Растет доля IT-ипотеки, которая сейчас составляет около 10%, а также военной ипотеки — хотя ее доля составляет около 3%, это значительное увеличение даже по сравнению с 2023 годом», — добавил он.

Сергей Терентьев и вовсе оценивает долю льготной ипотеки в общем объеме выданных ипотечных кредитов в массовом сегменте в 97%. «Это обусловлено стоимостью недвижимости в масс-маркете, за счет чего практически любая покупка попадает под ту или иную льготную ипотечную программу», — считает он.



— На сегодняшний день доля ипотечных сделок в нашей компании достигает 90%, из которых 90% приходится на льготные программы с господдержкой, — подтверждает Ян Фельдман. — При этом мы дополнительно субсидируем ставки в рамках собственных акционных предложений. Одной из основных задач для нас является по максимуму увеличить доступность первоначального взноса и сделать комфортными платежи на время строительства дома.



В «Ленстройтресте» доля ипотеки с господдержкой составляет 38%, семейной — 44%. При этом по результатам прошлого года соотношение было иное: на господдержку приходилось 55%, на семейную — 35%. По словам Яна Фельдмана, очевидно, что перераспределение произошло в результате ужесточения условий выдачи льготной ипотеки в декабре прошлого года.

— В апреле вся выданная ипотека на жилую недвижимость в наших проектах — это программы с господдержкой, — констатирует Сергей Софронов. — Это обычная льготная, семейная и IT-ипотека. Продажи в своем объеме сопоставимы с мартом и наглядно видно, что доля ипотеки уменьшилась в пользу рассрочки. На последнюю сейчас приходится уже 18% сделок. Все остальное — это ипотека и «прямые» деньги.



Он рассказал, что в структуре сделок, от марта к апрелю, сокращение доли ипотеки выглядит так: комфорт-класс — с 81 до 72%, премиальная недвижимость — с 27 до 16%. В апартаментах, где нет льготной ипотеки, также сокращение, с 10 до 6%. В свою очередь, на семейную ипотеку в этих займах пришлась ровно половина. IT-ипотека выросла до 40%, а обычная льготная сократилась до 10%. «Такое распределение в нашей практике впервые, — комментирует Софронов. — До этого IT-ипотека занимала третье место с долей 24%. В целом же, это закономерно: спрос перераспределился на те программы, где условия лучше».

В общей структуре продаж «РСТИ» доля ипотечных сделок составила 80%. Как рассказала Екатерина Немченко, самой востребованной программой при покупке квартир класса «комфорт» стала семейная ипотека, ее доля составила 35% от общего числа ипотечных сделок. Заметную долю в 25% занимает IT-ипотека.



— В составе наших продаж фактически самая топовая программа среди ипотечных — это семейная, её доля составляет более 50%, — продолжила Татьяна Халилова. — Следующая по востребованности госпрограмма, примерно 24%. Довольно популярна и ИТ-ипотека, ее процент составляет более 20%.

Вариации показателей между компаниями незначительны.

— На данном этапе доля льготных ипотечных программ у нас находится на уровне 80%, — говорит Максим Турта. — Из них примерно 45–50% — ипотека с господдержкой, 30–35% составляет семейная. Оставшиеся 20% — IT и остальные программы.



Чтобы продать что-нибудь ненужное... Еще один обсуждаемый вопрос — льготные программы для вторичного рынка жилья. По словам Татьяны Халиловой, первичный и вторичный рынки тесно связаны, так как зачастую покупатели продают имеющееся жилье, чтобы улучшить жилищные условия и приобрести новостройку.



— Однако, маловероятно, что на рынке появятся льготные программы для вторичного рынка, — считает она. — В случае с первичным, мы говорим о поддержке не только девелоперов, но и важного сектора экономики — это строительные компании, подрядные организации, банки, производители материалов и так далее. В случае со вторичным рынком поддержку получают только продавец и покупатель.

— Как только льготные программы будут расширены на вторичный рынок, первичный рынок будет под угрозой, — более радикален Максим Турта. — На вторичном рынке очень много низкобюджетного жилья, что склонит выбор покупателей в пользу покупки готовой квартиры, но при этом их уровень жизни не будет таким комфортным, как в новых комплексах. К слову, девелоперы могут использовать льготные программы на сданное жилье при его первичной продаже. Поэтому объекты в наших сданных домах, которые можно было бы считать вторичным рынком, продаются с использованием льготной ипотеки от банков.



Сергей Терентьев считает, что при распространении льгот на вторичное жилье непонятно, какую цель бы преследовало государство:

— Для физических лиц и сейчас доступна возможность приобретения готовых квартир с помощью льготной ипотеки — в сданных домах у застройщика. В связи с этим, распространение льготных программ на классический вторичный рынок, скорее, не нужно, — считает он.

Ольга Кузнецова объясняет механику программ господдержки на первичном рынке, которые были созданы, чтобы поддержать самую мультипликативную отрасль — стройку. По статистике одно рабочее место в стройке дает 30 позиций в смежных отраслях, именно поэтому государство поддерживает здесь спрос.

— Безусловно, вторичный рынок всегда был достаточно мощным драйвером для строящейся недвижимости, — добавила она. — Люди реализовывали свое жилье и переезжали в новые дома в динамично развивающихся районах. Сегодня в связи с высокой ипотечной ставкой при продаже квартир от физлиц рынок вторичного жилья находится в стагнации. Естественно, активность присутствует, но ее динамика снизилась.



— Едва ли стоит вводить на вторичном рынке подобные инструменты, — уверен и Сергей Софронов. — Разрыв в цене — это совершенно нормальная картина, поскольку в структуре вторичного рынка огромную долю занимает старый фонд и типовая панельная застройка. Если оценивать вторичный рынок по сегменту сданного за последние 10 лет, то разница по ценам вполне может оказаться в пользу вторички. У такого стимулирования покупок старого жилья, как выдача дешевых кредитов, смысл не просматривается.

А вот Рустам Азизов считает, что для стимулирования спроса есть смысл рассмотреть возможность распространить ипотечные программы с господдержкой на вторичный рынок.

— Это может, в первую очередь, расширить возможности покупателей, для которых продажа старой квартиры — оптимальный способ найти средства на первоначальный взнос, — пояснил он. — Сейчас ситуация на вторичном рынке непростая, потому что высокий уровень ставок вынуждает или вовсе снять квартиру с продажи, или предлагать потенциальному покупателю солидный дисконт — до 30% от рыночной стоимости квартиры.



Екатерина Немченко считает, что действие льготных программ одинаково важно для новостроек и вторичного рынка. Особого внимания заслуживают квартиры в новостройках, введенных в эксплуатацию. Большие остатки квартир, не проданные во время строительства, могут представлять сложности для застройщиков и требуют внимания и специальных программ.

— Решение расширить льготную ипотеку на вторичный рынок актуально лишь для городов и регионов, где строительство не ведется вообще и у граждан нет возможности приобретать новое жилье, — предложил вариант Ян Фельдман. — Но все равно такие меры господдержки возможны не для всех покупателей, а лишь для определенных категорий, которые нуждаются в улучшении в первоочередном порядке. То есть речь больше должна идти про адресную социальную поддержку.

Массовый вариант распространения льготной ипотеки по низким ставкам на вторичном рынке, по его словам, вряд ли возможен. Это, во-первых, потребовало бы огромных затрат бюджета, а, во-вторых, снова вызвало бы рост цен — но теперь уже на «вторичке».



Главное — ключевая ставка Отмена всех льготных программ вроде бы пока не планируется — по крайней мере, семейную ипотеку президент обещал продлить до 2030 года. Поэтому вопрос, сможет ли рынок существовать без программ господдержки, скорее, гипотетический.

— Существовать сможет, вопрос в том, насколько хорошо он будет себя чувствовать, — говорит Сергей Терентьев. — В случае отмены с 1 июля всех льготных ипотечных программ, просадка в спросе может быть очень значительной. Во-первых, это будет слишком резкий переход на рыночные условия, а, во-вторых, перспективы снижения ключевой ставки с 16% годовых пока туманны. В таких условиях многие потенциальные покупатели отложат выход на сделку в ожидании снижения ставок. Переход на рыночные ипотечные ставки заставит ежемесячный платеж по кредиту существенно вырасти, что сделает обслуживание долга неподъемным для большинства потенциальных заемщиков. Это окажется большой проблемой для рынка. При резкой отмене всех льготных ипотечных программ первичному рынку предстоят очень тяжелые времена. Падение продаж будет тотальным, в разы от текущих значений, и этот период может затянуться надолго. Это, в свою очередь, приведет к неприятным последствиям для застройщиков, которые по условиям проектного финансирования обязаны показывать определенные объемы продаж и наполнения счетов эскроу.



При этом Рустам Азизов уверен, что полный отказ от льготных ипотечных программ — это, безусловно, целевая модель рынка.

— Государство и правда не может вечно подменять собой рыночные механизмы, однако чтобы единомоментно отказаться от господдержки, необходимо сохранить объемы продаж на первичном рынке жилой недвижимости с использованием ипотеки на уровне 2020–2023 годов — порядка 2 млн квартир в год, — пояснил он. — Это можно сделать с помощью льготного субсидирования ипотеки застройщиками с привлечением бридж-кредитов. Уже сегодня федеральные девелоперы способны субсидировать до 8% от рыночных ставок, но в каждом случае конечные цифры зависят от наполняемости эскроу-счетов.

Максим Турта напомнил также, что при этом невозможно выдержать банковские ковенанты без существенного пересмотра проектного финансирования от кредитующих банков.



— После изменений условий по программе «Господдержка 2020» большинство строящихся квартир в Санкт-Петербурге и значительная часть объектов в Ленобласти уже не подходят под новые лимиты кредитования, — отметил Ян Фельдман. — Поэтому отмена этой программы не сильно повлияет на рынок. А вот изменения условий по программе семейной ипотеки может снизить долю ипотечных сделок. Сейчас застройщики продвигают различные инструменты поддержки покупателя — различные виды рассрочки, кешбэк, траншевую ипотеку, субсидированные продукты, трейд-ин и т.д. Но основной спрос все-таки обеспечивается именно за счет субсидируемых государством ипотечных программ.

Сергей Софронов считает, что рынок может существовать без ипотечных субсидий при условии, что ключевая ставка снизится до 5–7% годовых. И это не только влияние на ипотеку, но и на проектное финансирование, которое в таком случае имеет шанс уйти от двузначных ставок. Иными словами, стоимость обслуживания кредитов на строительство снизится примерно вдвое, добавил он.



Тему ключевой ставки, которая будет ниже 8%, поддержала и Татьяна Халилова: таким образом, рыночные ставки станут комфортными для покупателей всех категорий. Пока же ставка находится на текущем уровне, субсидирование необходимо, чтобы поддержать покупателей с детьми и прочие адресные группы, например, молодых специалистов.

Что-то новенькое Не исключают застройщики и появления новых программ господдержки, хотя все еще мечтают о возвращении к старым параметрам существующих.

— Нам бы хотелось возвращения лимита по госпрограммам — до 12 миллионов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, — говорит Максим Турта. — Мы бы предпочли пролонгацию семейной ипотеки в том виде, в котором она существует сейчас. Это позволило бы смотреть в завтрашний день с уверенностью, продолжать развитие отрасли и радовать клиентов новыми жилыми проектами.



Сергей Терентьев отмечает, что хотелось бы увидеть новые льготные ипотечные программы, но в настоящий момент их появление не ожидается.

— Мы ждем от государства появления новых ипотечных программ для новых категорий граждан, уже понятно, что льготная ипотека после 1 июля, скорее всего, примет более адресный характер и будет выдаваться в «мелкой нарезке», — комментирует Ян Фельдман. — Есть также надежды, что ближе к 2025 году ключевая ставка наконец направится вниз, и тогда рыночные условия по ипотеке начнут становиться более привлекательными для покупателей.



— Мы ожидаем появления более адресных программ семейной ипотеки и программ для более узких категорий покупателей, — соглашается Татьяна Халилова. — Также, чтобы сделать наши проекты более доступными, мы разрабатываем собственные программы с банками, в частности, программы платежей в рассрочку или траншами. Это помогает нам снизить ставку на период строительства.



Ольга Кузнецова считает, что пока сложно говорить о конкретных механизмах поддержки спроса после завершения господдержки.

— Если правительство продолжит оказывать помощь более адресно, тогда это поддержка может быть более весомой, например, выдача кредита по ставке 4–6% для определенных групп граждан, — поясняет она. — Мы всегда выступаем за специальные программы для учителей, врачей и специалистов других важных профессий. Дополнительным возможным механизмом могли бы стать коллаборации застройщиков с банками, где размещены эскроу-счета, что позволяет договариваться об особых условиях по ипотеке, а также программа корпоративной ипотеки для сотрудников от работодателя.

Екатерина Немченко отметила, что неважно, как будут называться программы, главное — это условия, которые предоставляют ипотечные программы и возможности ими воспользоваться.



— При высокой ключевой ставке ипотека без субсидирования имеет заградительную стоимость и низкую востребованность, — добавила она. — Должен быть выработан разумный подход и должны появиться ипотечные программы для широких слоев населения, позволяющие улучшать жилищные условия и покупать современные квартиры в новых комфортных жилых комплексах.

Сергей Софронов хочет в первую очередь увидеть льготную ключевую ставку.

— Если серьезно, то регулирование рынка льготными программами все же видится временной мерой, — отметил он. — До определенной степени их можно разрабатывать и внедрять для людей, занятых в бюджетных сферах, чьи доходы определяются соответствующими расходными статьями местных бюджетов.



Среди категорий, на которые стоит распространить льготные программы, Рустам Азизов назвал молодых специалистов, чтобы стимулировать молодых людей создавать семью и заводить детей в более раннем возрасте. Одним из вариантов может стать «Молодежная ипотека», которую можно распространить на граждан до 30 лет.

