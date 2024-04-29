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    «Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями» в Самаре и не смог обойти «Зенит»

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    Вничью завершился матч 26-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Краснодар», который проходил 29 апреля в Самаре. Финальный свисток зафиксировал счет 0:0.

    Таким образом, «Краснодар» заработал одно очко. По общему количеству очков южане догнали петербургский «Зенит», однако из-за дополнительных показателей не смогли обойти сине-бело-голубых и остались на второй строчке.

    Напомним, 28 апреля «Зенит» проиграл в Москве «Динамо» 0:2. Следующий матч петербуржцы проведут 2 мая в Москве против ЦСКА в рамках Кубка России.

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