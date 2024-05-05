«Динамо» обошло «Зенит» в чемпионате России

Футбольный клуб «Динамо«в 27 туре чемпионата России обыграл «Сочи» со счетом 3:2. Причем победный гол динамовцы забили на 5-й добавленной минуте игры. Отличился Муми Нгамале.

Благодаря этому успеху «Динамо» сравнялось по очкам с «Зенитом» и обошло петербуржцев по дополнительным показателям, возглавив турнирную таблицу. В свою очередь «Краснодар», с которым у петербургской команды весь сезон шла борьба за лидерство, опустился на третью строчку. Накануне они южане проиграли «Ахмату» 0:1.

На первом месте динамовцы будут находиться минимум до понедельника, 6 мая, когда «Зенит» проведет свой матч в рамках 27 тура против «Факела» из Воронежа.