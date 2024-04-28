«Зенит» проиграл «Динамо» и может уже завтра уступить лидерство «Краснодару»

Поражением для футбольного клуба «Зенит» завершился матч 26 тура чемпионата России против московского «Динамо». Встреча проходила 28 апреля в столице. Команда из Петербурга уступила со счетом 0:1. Единственный гол на 76 минуте в ворота «Зенита» забил Константин Тюкавин.



Таким образом, пока «Зенит» сохраняет первое место, однако обойти сине-бело-голубых уже завтра может «Краснодар», который играет в Самаре против «Крыльев Советов».



Добавим, что это второе поражение «Зенита» подряд. 24 апреля петербуржцы уступили «Рубину» со счетом 0:2.

