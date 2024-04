Ликвидатор на Чернобыльской АЭС, рок-звезда — неизвестная биография Аллы Пугачевой

— Алла, как ты хочешь, чтобы люди в будущем вспоминали о тебе?



— Вспоминали бы. Это самое главное. И подольше бы вспоминали. Понимаешь, они, может быть, не сейчас, а когда-нибудь поймут, что я жила для них. И когда-нибудь вспомнят и скажут: «Да, действительно, она сделала всё. Она хотела, чтобы нам было веселее, чтобы нам было лучше, чтобы мы лучше друг друга понимали».



12 песен на английском. Одна — гремела на Западе, а в СССР не прошла цензуру

На этом сотрудничество Далина и Пугачевой не прекратилось. Именно он поспособствовал созданию англоязычного альбома Watch Out! В 1984 году Пугачева прилетела в Стокгольм, где были записаны 12 композиций на английском языке. Заглавным синглом стала Every night and every day — пацифистская версия песни «Как тревожен этот путь». В ней Пугачева открыто поет о том, что пришло время для мира, а не для войн. В шведском издании была шуточная песня Superman («Робинзон» в русской версии). Автором английского текста, как и многих других композиций пластинки, стала Ингела «Плинг» Форсман, одна из наиболее популярных шведских поэтов-песенников. Однако в СССР Superman, как и песня Watch Out, не прошла цензуру и не попала в советскую перепечатку альбома, который был выпущен фирмой «Мелодия» в том же году, но под другим названием — «Алла Пугачёва в Стокгольме».