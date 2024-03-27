Петербурженка попалась на уловку мошенников, решивших заработать на теракте в «Крокусе»

В полицию накануне обратилась 40-летняя жительница Центрального района города с просьбой найти и наказать аферистов, зарабатывающих на благотворительности, стало известно «Фонтанке» 27 марта. Три дня назад в телеграме ей пришло сообщение о сборе средств на лечение для пострадавших в «Крокусе». По словам женщины, ей писали от лица модераторов группы, на которую подписана она и ещё более 600 тысяч человек.

Попытка внести свой вклад в помощь пострадавшим в «Крокус сити холле» привела в полицию жительницу Петербурга. Её обманули мошенники, решившие монетизировать трагедию.

Петербурженка перевела 17 тысяч рублей и только после этого увидела предупреждение модераторов о мошенниках и их заверения, что первыми не пишут и деньги не собирают.



О том, что мошенники пытаются нажиться на теракте, накануне сообщил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. Он отметил один из признаков обмана: сборщики средств предлагают переводить деньги на карту или по номеру телефона. О мерах предосторожности также напоминают в киберполиции России.

