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    Петербурженка попалась на уловку мошенников, решивших заработать на теракте в «Крокусе»

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    Попытка внести свой вклад в помощь пострадавшим в «Крокус сити холле» привела в полицию жительницу Петербурга. Её обманули мошенники, решившие монетизировать трагедию.

    В полицию накануне обратилась 40-летняя жительница Центрального района города с просьбой найти и наказать аферистов, зарабатывающих на благотворительности, стало известно «Фонтанке» 27 марта. Три дня назад в телеграме ей пришло сообщение о сборе средств на лечение для пострадавших в «Крокусе». По словам женщины, ей писали от лица модераторов группы, на которую подписана она и ещё более 600 тысяч человек.

    Петербурженка перевела 17 тысяч рублей и только после этого увидела предупреждение модераторов о мошенниках и их заверения, что первыми не пишут и деньги не собирают.

    О том, что мошенники пытаются нажиться на теракте, накануне сообщил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. Он отметил один из признаков обмана: сборщики средств предлагают переводить деньги на карту или по номеру телефона. О мерах предосторожности также напоминают в киберполиции России.

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