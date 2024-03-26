Мошенники начали использовать трагедию в «Крокусе» в своих схемах

Мошенники в целях наживы начали использовать теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом рассказал РИА Новости 26 марта руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. По его словам, мошенники могут использовать опубликованные данные пострадавших для создания фейковых личных страниц в соцсетях или мессенджерах — чтобы от их имени собирать деньги.
«Причем жертвы обмана, проверив имена из социальных сетей, действительно смогут убедиться, что то или иное имя находится в официальном списке пострадавших», — поясняет Кузьменко.
Он напоминает, что перед отправкой денег в благотворительный фонд или на благотворительные счета важно убедиться, что эти организации официально зарегистрированы. Это можно сделать на их официальных страницах.
Насторожиться надо, если вам предлагают переводить деньги на карту или по номеру телефона. Особенно если вас при этом торопят или воздействуют эмоционально. Это приемы из социальный инженерии, которые отключают у потенциальной жертвы критическое мышление.
Террористический акт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку. Арестованы семеро. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По информации МЧС, пострадали 152 человека.