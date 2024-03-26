Мошенники начали использовать трагедию в «Крокусе» в своих схемах

Мошенники в целях наживы начали использовать теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом рассказал РИА Новости 26 марта руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. По его словам, мошенники могут использовать опубликованные данные пострадавших для создания фейковых личных страниц в соцсетях или мессенджерах — чтобы от их имени собирать деньги.



«Причем жертвы обмана, проверив имена из социальных сетей, действительно смогут убедиться, что то или иное имя находится в официальном списке пострадавших», — поясняет Кузьменко.

