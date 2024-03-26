Тело новорожденной девочки нашли на свалке под Волгоградом

Тело новорожденной девочки нашли на мусорном полигоне в Волгоградской области. Внимание рабочих привлек подозрительный сверток. Подробности 26 марта сообщил портал V1.RU.
Страшную находку сделали утром накануне во время сортировки отходов на территории полигона в Светлоярском районе. Развернув обнаруженный сверток, рабочие нашли внутри труп ребенка. После тело направили на медэкспертизу.
СУ СК РФ по Волгоградской области
По данному факту Следственным комитетом России по области организовано проведение доследственной проверки.
«Проведен осмотр места обнаружения тела ребенка, опрошены сотрудники полигона, назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская. Принимаются меры по установлению личности матери ребенка», — сообщили в пресс-службе ведомства. Прокуратура взяла на контроль ход процессуальной проверки.
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