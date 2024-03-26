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    Мужчину попросили посидеть с ребенком в Ставрополе, а он его утопил и выкинул в мусор

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    СУ СК РФ по Ставропольскому краю

    В Ставрополе расследуют убийство 5-летнего мальчика. Подозревают мужчину, которого попросили за ним присмотреть. Тот показал следствию, как паковал и выносил тело.

    Сообщение об убийстве ребенка поступило в правоохранительные органы Ставрополя 25 марта, сообщает 26 марта пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю. Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Вскоре правоохранители задержали подозреваемого.

    На допросе мужчина рассказал, что в ночь с 20 на 21 марта в одной из квартир города, будучи пьяным, утопил 5-летнего мальчика, с которым его оставили знакомые. После этого он обмотал тело ребенка рубашкой и в пакете вынес в мусорный бак на улице.

    Тело мальчика продолжают искать. Подозреваемому в ближайшее время изберут меру пресечения. «В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка законным представителям ребёнка, а также сотрудникам органов системы профилактики», — добавляют в ведомстве.

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