Мужчину попросили посидеть с ребенком в Ставрополе, а он его утопил и выкинул в мусор

В Ставрополе расследуют убийство 5-летнего мальчика. Подозревают мужчину, которого попросили за ним присмотреть. Тот показал следствию, как паковал и выносил тело.



Сообщение об убийстве ребенка поступило в правоохранительные органы Ставрополя 25 марта, сообщает 26 марта пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю. Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Вскоре правоохранители задержали подозреваемого.