Глава ФСИН рассказал о снижении числа переполненных СИЗО и призвал поднять зарплаты сотрудникам

В России стало меньше переполненных следственных изоляторов, а в ближайшие
По словам Гостева, число СИЗО, в которых сидит больше людей, чем позволяет лимит, снизилось более чем на 52%, передает РИА Новости. Переполненными остаются 22 следственных изолятора восьми территориальных органов: в Москве, Подмосковье, Карелии, Крыму, Воронежской, Ростовской и Смоленской областях, а также Краснодарском крае.
Это не только негативно влияет на условия содержания, но и мешает адвокатам, следователям и судьям, отметил глава ФСИН. При этом он подчеркнул, что большинство факторов, повлиявших на переполненность этих СИЗО, «вне компетенции» ведомства.
«В соответствие с законодательством РФ приведены 82% следственных изоляторов и почти 77% исправительных учреждений», — сказал Гостев. А по словам министра юстиции РФ Константина Чуйченко, до 2042 года в России планируют оптимизировать размещение колоний и следственных изоляторов.
Правительство РФ утвердило генеральную схему размещения учреждений уголовно-исполнительной системы, пишет ТАСС. Для этого планируется строить учреждения объединенного типа, в которых объединят колонии разных видов режимов содержания и СИЗО. Проект федерального закона, который закрепит понятие «учреждение объединенного типа», уже внесен в Госдуму, рассказал Чуйченко.
В то же время, по словам главы ФСИН, некомплект сотрудников в Федеральной службе исполнения наказаний составляет 19%, сообщает «Интерфакс». За минувший год дефицит кадров в ведомстве увеличился на 4%. По словам Гостева, это сопровождается ростом нагрузки и возложением на сотрудников новых функций, не обеспеченных финансами, и приводит к физической и психологической усталости.
«Учитывая размер денежного содержания сотрудников уголовно-исполнительной системы, уступающий другим силовым ведомствам, требуется принятие неотложных мер на правительственном уровне, несмотря на сложное экономическое положение в стране», — сказал он.