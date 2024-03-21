Глава ФСИН рассказал о снижении числа переполненных СИЗО и призвал поднять зарплаты сотрудникам

В России стало меньше переполненных следственных изоляторов, а в ближайшие 18 лет в стране планируют оптимизировать СИЗО и колонии, создав «учреждения объединенного типа». Об этом на расширенной коллегии ФСИН РФ 21 марта рассказали директор ведомства Аркадий Гостев и министр юстиции Константин Чуйченко.



По словам Гостева, число СИЗО, в которых сидит больше людей, чем позволяет лимит, снизилось более чем на 52%, передает РИА Новости. Переполненными остаются 22 следственных изолятора восьми территориальных органов: в Москве, Подмосковье, Карелии, Крыму, Воронежской, Ростовской и Смоленской областях, а также Краснодарском крае.