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    21 марта — круглый стол «Рост рабочих вакансий: дефицит кадров или развитие производства»

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    В настоящее время на портале «Работа России» открыто 12,5 тыс. вакансий от промышленных предприятий Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка». Год назад их было почти в два раза меньше — 7,2 тыс., отмечают в Комитете по труду и занятости на запрос «Фонтанки». Это не говорит напрямую о том, что дефицит именно таков — ведь вакансии открываются и закрываются. Но спрос на персонал в промышленности растет, констатируют в Комитете по труду. Сколько рабочих рук не хватает петербургской промышленности, за счет чего формируется дефицит, расширяется ли производство — обсудим на круглом столе.

    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Каково положение на рынке труда в промышленности и других сферах экономики?
    • Какие сферы/профессии наиболее страдают от дефицита персонала? Как они решают эти вопросы?
    • Портал «Петербург заводской» и его роль в информировании людей о положении в промышленности.
    • Какие меры стимулирования используют предприятия, компании и город, чтобы привлечь новых сотрудников на работу в Петербург?
    • Преемственность работы и образования — возможности у студентов старших курсов проходить стажировку на предприятиях, в компаниях и получить там работу?
    • Перспективы развития промышленности и других сфер экономики Петербурга и необходимость наращивать кадровый потенциал.

    Эксперты — представители Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, Комитета по труду и занятости населения.

    К участию приглашаются: представители промышленных предприятий Петербурга, вузов и средних учебных заведений, агентств по подбору персонала.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 21 марта 2024 года

    По вопросам участия обращаться:

    Татьяна Дубровская, +7 (905) 280–68–05, td@fontanka.ru

    План мероприятий

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