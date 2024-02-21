21 марта — круглый стол «Рост рабочих вакансий: дефицит кадров или развитие производства»

В настоящее время на портале «Работа России» открыто 12,5 тыс. вакансий от промышленных предприятий Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка». Год назад их было почти в два раза меньше — 7,2 тыс., отмечают в Комитете по труду и занятости на запрос «Фонтанки». Это не говорит напрямую о том, что дефицит именно таков — ведь вакансии открываются и закрываются. Но спрос на персонал в промышленности растет, констатируют в Комитете по труду. Сколько рабочих рук не хватает петербургской промышленности, за счет чего формируется дефицит, расширяется ли производство — обсудим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Каково положение на рынке труда в промышленности и других сферах экономики?
- Какие сферы/профессии наиболее страдают от дефицита персонала? Как они решают эти вопросы?
- Портал «Петербург заводской» и его роль в информировании людей о положении в промышленности.
- Какие меры стимулирования используют предприятия, компании и город, чтобы привлечь новых сотрудников на работу в Петербург?
- Преемственность работы и образования — возможности у студентов старших курсов проходить стажировку на предприятиях, в компаниях и получить там работу?
- Перспективы развития промышленности и других сфер экономики Петербурга и необходимость наращивать кадровый потенциал.
Эксперты — представители Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, Комитета по труду и занятости населения.
К участию приглашаются: представители промышленных предприятий Петербурга, вузов и средних учебных заведений, агентств по подбору персонала.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 / 21 марта 2024 года
По вопросам участия обращаться:
Татьяна Дубровская, +7 (905) 280–68–05, td@fontanka.ru