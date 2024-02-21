21 марта — круглый стол «Рост рабочих вакансий: дефицит кадров или развитие производства»

В настоящее время на портале «Работа России» открыто 12,5 тыс. вакансий от промышленных предприятий Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка». Год назад их было почти в два раза меньше — 7,2 тыс., отмечают в Комитете по труду и занятости на запрос «Фонтанки». Это не говорит напрямую о том, что дефицит именно таков — ведь вакансии открываются и закрываются. Но спрос на персонал в промышленности растет, констатируют в Комитете по труду. Сколько рабочих рук не хватает петербургской промышленности, за счет чего формируется дефицит, расширяется ли производство — обсудим на круглом столе.

