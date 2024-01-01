15 телесериалов января: выбор «Фонтанки»

Фото: кадр из сериала «Третий лишний»/ ONE Media / YouTube Поделиться Поделиться





В январе всех ожидает настоящее сериальное торнадо: новые сезоны «Настоящего детектива» и «Вражды» в паре с «Зорро» и «Властелинами воздуха» против российских шоу «Успешный», «Нежность 2», «Прелесть», «Иные» и не только. «Фонтанка» выбрала 15 самых ярких телесериалов января 2024 года (и столько же в обзор не влезло).



«Нежность 2»

Продолжение петербургской романтической мелодрамы

Где/когда: ИВИ — с 1 января 2024

По задумке создателей телепроекта ИВИ, зрителей ждёт не совсем продолжение сериала «Нежность»: это будет новая точка зрения на историю, случившуюся в локациях Северной столицы. Напомним сюжет: после совместно проведённой ночи с незнакомкой Сергея Николаевича преследует ее образ, что нарушает его покой и жизнь. Чтобы избавиться от этого наваждения, Сергею Николаевичу предстоит найти общий язык с дочерью, заново полюбить свою работу и разобраться в самом себе. Второй сезон лирической комедии Анны Меликян 2020 года снял режиссёр Владимир Щегольков, и теперь мы увидим историю глазами персонажа Евгения Цыганова.



Съёмки сериала проходили в Санкт-Петербурге, Москве и Сочи. Локации подобрались не менее романтичные, чем история, которая в них развернулась: последняя съёмочная смена, начавшись напротив «Авроры» с восходом солнца, завершилась на Дворцовой площади при разведённых мостах. А в оживлённых массовых сценах снимались настоящие гости и жители Петербурга, которые в этот момент находились рядом с достопримечательностями. В ролях всё те же: Евгений Цыганов, Виктория Исакова, Светлана Ходченкова, Михаил Боярский, Максим Лагашкин, Тимофей Трибунцев, Александра Урсуляк, Анна Пересильд и другие.



«Успешный»

Саркастическая комедия об инфобизнесе, больших деньгах и настоящем счастье

Где/когда: KION — с 1 января 2024

В первый день Нового года стриминг KION выпускает саркастический комедийный телесериал «Успешный». 30-летний Саша — серийный неудачник, всеми силами пытающийся стать успешным бизнес-тренером. Судьба приводит его к миллиардеру Олегу Калугину, который решает нанять неунывающего мечтателя в качестве коуча. Однако Калугину нужны не советы по бизнесу, в котором парень ничего не смыслит, а секрет его умения искренне радоваться жизни, несмотря на бедность и другие проблемы. С этого момента в жизни Саши начинаются крутые перемены, которые показывают настоящую цену успеха. Шаг за шагом он всё больше отдаляется от счастья, погружаясь в мир обмана, измен, ненависти и по-настоящему больших, но грязных денег. Режиссер и сценарист — Илья Куликов. Главные роли играют Артём Сучков, Владимир Сычёв, Ольга Медынич и Александра Власова.



«Инспектор Гаврилов»

Криминальная комедия про деревенскую полицию

Где/когда: START — со 2 января 2024

Один из тематических трендов последних лет — комичная деревенская жизнь — стал прибыльным вложением денег в телесериальное производство. Деревенские сериалы имеют одни из самых высоких рейтингов, особенно онлайн, поэтому отечественные стриминги продолжают развивать эту тему. 2 января на START появится новенькая забавная телеистория — «Инспектор Гаврилов», на этот раз про сельский полицейский балаган. В надежде начать новую жизнь рецидивист Саша Медный решается на последнее ограбление, но всё идёт не по плану. Скрываясь от преследования на поезде до Владивостока, он присваивает себе имя и форму соседа по купе — майора Гаврилова. Так недавний мошенник становится блюстителем порядка — начальником полиции провинциального Усть-Шахтинска. Насаждая в городе свои порядки, Медный переворачивает обычный уклад российской глубинки. В главных ролях — Виктор Добронравов, Денис Власенко и Екатерина Стулова.



«Эхо» / «Echo»

История супергероини Эхо из вселенной Marvel

Где/когда: Disney + / Hulu — с 9 января 2024

Несмотря на падение зрительского интереса и серьёзные кассовые сбои в мировом прокате, медиафраншиза Marvel не сдаётся и выдаёт регулярные апгрейды своих персонажей и историй. На очереди новый телесериал про экс-воспитанницу Кингпина, ставшую супергероиней по прозвищу Эхо, который выйдет на Disney+ и Hulu 9 января. Фактически нас ждёт полноценный спин-офф телесериала «Соколиный глаз» 2021 года (причём это будет первый сериал от Marvel Studios со взрослым рейтингом, который будет выходить под брендом «Marvel Spotlight»).



Сюжет строится вокруг девушки по имени Майя Лопес, которая возвращается в свой родной город, чтобы противостоять демонам своего прошлого, а также пытается оставить позади свою жизнь в преступной организации Уилсона Фиска. В персональном сериале «Эхо» мы вновь увидим Алакву Кокс в роли той самой супергероини, ну а вместе с ней, естественно, вернутся Винсент Д'Онофрио в роли Уилсона Фиска/Кингпина и Чарли Кокс в роли Мэтта Мёрдока/Сорвиголовы. 5-серийный телепроект должен был выйти ещё в ноябре, но был сдвинут на январь.

«Криминальное прошлое» / «Criminal Record»

Триллер про убийство, правосудие и профессиональные конфликты

Где/когда: Apple TV+ — с 10 января 2024

Долгожданный релиз стрим-сервиса Apple TV+ — британский детективный триллер «Криминальное прошлое» от создателя некогда популярного и тоже британского полицейского телесериала «Вера» Пола Рутмана. В новом шоу нас ждут полицейские будни Лондона: анонимный звонок вскрывает старое преступление и создаёт конфликт между двумя блестящими детективами, каждый из которых ищет свою правду. В главных ролях — Питер Капальди и Каш Джамбо.



«Третий лишний» / «Ted»

Скабрёзный фильм превратился в телесериал

Где/когда: Peacock — с 11 января 2024

Фото: кадр из сериала «Третий лишний»/ ONE Media / YouTube Поделиться Поделиться





Очень необычный телесериал выпускает американский стриминг Peacock, решивший превратить «Третьего лишнего» в многосерийную телеисторию. Правда, мы увидим не просто телеадаптацию чёрной пошлой комедии Сета Макфарлейна 2012 года, а нас ждёт её приквел в антураже 1990-х. Плюшевый медведь Тед живёт вместе с 16-летним Джоном, родителями и сестрой Блэр. Тед оказывает не лучшее влияние на подростка, однако в ответственный момент он готов к высоким ставкам ради помощи другу. Главную роль играет Макс Буркхолдер, а роли родителей исполнили Скотт Граймз и Аланна Юбак. В режиссёрском кресле сериала находится сам Сет МакФарлейн, он же, как обычно, озвучивает Теда на протяжении всех 7 серий. В общем, в новом телесериале легко заметна активно растущая тенденция снимать про детство уже известных и полюбившихся всем героев.



«Настоящий детектив» / «True Detective: Night Country»

Продолжение детективной антологии про жуткие преступление

Где/когда: HBO Max — с 14 января 2024

«Настоящий детектив: Ночная страна» — долгожданный свежий 4-й сезон одного из самых популярных сериалов XXI века. Его история началась ровно 10 лет назад — первый сезон ставшего культовым сериала с Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсоном вышел в 2014 году. Стильный, психологичный и философский проект произвёл настоящий фурор. Затем сериал погряз во внутренних конфликтах, и два последующих сезона с новыми сюжетами и новыми кастингами не смогли повторить успех первых серий. Тем не менее спустя 5 лет после выхода 3-го сезона выпускают новые эпизоды, получившие подзаголовок «Ночная страна». Создатель телешоу Ник Пиццолатто (источник тех самых конфликтов) вернулся в сериал в качестве шоураннера и сценариста, а в партнёрши себе он пригласил мексиканскую сценаристку и режиссёра Иссу Лопес, снявшую фэнтези-хоррор «Тигры не боятся» в 2017-м. Сюжет разворачивается на Аляске: героини Джоди Фостер и Кали Рейс шесть серий будут расследовать исчезновение 8 учёных.



«Прелесть»

Криминальная драма про золото и месть

Где/когда: PREMIER — с 18 января 2024

Криминальная драма «Прелесть» — телепроект Динара Гарипова, постановщика 2-го сезона «Территории», — числится в топе самых ожидаемых российских телесериалов 2024 года. Сюжет таков: спустя 20 лет в небольшом индустриальном городке вновь объявляется бывший негласный хозяин этого места — Леонид Максимович. Благодаря ему молодой автоугонщик Цыган узнает, что гибель отца не была несчастным случаем. Они начнут мстить одним и тем же людям золотом. Премьера «Прелести» состоялась прошлой осенью на главном российском фестивале онлайн-проектов «Новый сезон» в Сочи, где за свою мрачность, жёсткость и жестокость он получил самые лестные отзывы кинопрофессионального сообщества. Но потом появилось «Слово пацана», и, возможно, «Прелесть» теперь несколько померкнет на его фоне. Но каст у проекта космический: Олег Меньшиков, Филипп Янковский и Фёдор Федотов, которого после премьеры на кинофестивале «Новый сезон» начали называть «нашим» Райаном Гослингом из «Драйва».



«Клипот»

Психологический триллер про «новый мир»

Где/когда: PREMIER — с 18 января 2024

Онлайн-кинотеатр PREMIER устроил настоящую битву своих же оригинальных телепроектов: конкурировать с «Прелестью» в тот же день будет психологический триллер «Клипот», в котором золотая молодёжь пытается создать «прекрасный мир будущего». По сюжету четверо молодых ребят — современная художница, выпускник западного вуза, активистка и дочь губернатора — не собираются жить по законам общества, считая современный мир погрязшим во лжи, фальши и коррупции. Ребята решают восстанавливать справедливость при помощи компромата на влиятельных людей и других провокаций, однако борьба за правое дело постепенно выходит из-под контроля и влечёт за собой большие последствия. В ролях: Евгений Романцов, Иван Мулин, Олег Гаас и Карина Александрова.



«Грисельда» / «Griselda»

Байопик наркобаронессы Грисельды Бланко

Где/когда: Netflix — с 25 января 2024

Фото: кадр из сериала / Netflix / YouTube Поделиться Поделиться





В последние дни января нас ждет залп первоклассных проектов. Высокую планку задаст «Грисельда» — самый неожиданный байопик от Netflix, продолжающий свою линейку сериалов про наркокартели. Это история колумбийской наркобаронессы Грисельды Бланко (1943–2012), которой удалось создать один из самых прибыльных картелей в истории. Она представляла легендарный Медельинский картель и держала в страхе всю Флориду конца 70-х — начала 80-х годов прошлого века. Биографический мини-сериал «Грисельда» сняла команда популярного телешоу «Нарко» про Пабло Эскобара, ну а роль королевы Грисельды исполнила главная голливудская колумбийка — София Вергара, которую привыкли видеть в роли комичных персонажей.



«Зорро» / «Zorro»

Новая версия приключений классического персонажа

Где/когда: Amazon Prime Video — с 25 января 2024

Зорро возвращается! На этот раз в новом испанском телесериале, снятом по заказу стриминга Amazon Prime Video. Действие происходит в Калифорнии 1834 года. Представителям коррумпированных властей противостоят местные жители. К борьбе присоединяется юный дон Диего де ла Вега, вынужденный оставить учёбу в Испании, чтобы найти убийц отца и отомстить им. Он надевает маску Зорро и бросает вызов всесильному мексиканскому губернатору Педро Виктория. Персонаж Зорро появился благодаря американскому писателю Джонстону Маккалли (1883–1958) в начале 20-го века и до сих является одним из самых популярных героев поп-массовой культуры. В новой телеверсии мы не увидим голливудских звёзд, а будем наслаждаться исключительно испанскими киномачо во главе с актёром Мигелем Бернардо, который мелькал в телесериалах «Элита» и «1899». Кстати, в России новинку покажет телеканал «ТВ-3».



«Иные»

Историческое фэнтези о силе любви и разрушения

Где/когда: «Кинопоиск» — с 25 января 2024

Еще один представить ТОПа самых ожидаемых российских телесериалов года — историческое фэнтези от «Кинопоиск»а «Иные». События разворачиваются в альтернативных 1940-х в Ленинграде до начала Великой Отечественной войны. «Иные» рождены с особым даром, как распоряжаться сверхъестественной силой — каждый решает сам. Загадочный иностранец Нойманн начинает охоту за необычной девушкой из Ленинграда, положив начало самой масштабной войне в истории человечества.



Сценарий первого российского проекта, где события Второй мировой войны показаны в жанре исторического фэнтези, написала Елена Войтович («Триггер. Фильм»). Режиссёр «Иных» Владимир Ракша называет сериал своего рода ламповой ретрофантазией в сверкающей оболочке современного кинокомикса. В главных ролях — Ирина Мартыненко, Вольфганг Черни, Алексей Серебряков, Линда Лапиньш, Илья Маланин, Николай Фоменко и Евгения Симонова.

«Властелины воздуха» / «Masters of the Air»

Военная драма о лётчиках Второй мировой войны от Стивена Спилберга

Где/когда: Apple TV+ — с 26 января 2024

Тему Второй мировой войны продолжит очередной дорогостоящий телесериал от Apple TV+ — 9-серийная военная драма «Властелины воздуха». Ещё в начале 2000-х парочка мини-сериалов HBO — «Братья по оружию» и «Тихий океан» — рассказывали об американском пехотном подразделении и членах нескольких подразделений морской пехоты во время Второй мировой войны. И вот теперь те же самые продюсеры во главе с Томом Хэнксом, Стивеном Спилбергом и Гари Гетцманом потратили более 250 миллионов долларов, чтобы снять тематическое продолжение в виде нового сериала «Властелины воздуха». В центре сюжета — лётчики из 100-й бригады бомбардировщиков, которую из-за тяжёлых потерь называли «Кровавой сотней». Военные лётчики противостоят нацистам на фронтах Второй мировой войны. Сериал снят по одноимённой книге американского историка Дональда Л. Миллера. Телеадаптацию подготовил Джон Орлофф, сценарист биографической драмы «Последний Вермеер» (2019). В главных ролях: Барри Кеоган, Остин Батлер, Билл Скарсгард, Каллум Тёрнер, Шути Гатва (15-й Доктор Кто) и Энтони Бойл.



«Экспаты» / «Expats»

Драма об эмигрантках в Гонконге

Где/когда: Amazon Prime Video — с 26 января 2024

Ещё одна яркая новинка конца января — это мини-сериал «Экспаты» от потокового сервиса Amazon Prime Video. Это истории нескольких женщин из разных стран, которые нашли новый дом в Гонконге: американка Маргарет переживает за свой новый проект небоскрёба; девушка корейского происхождения по имени Мерси пытается начать новую жизнь, чтобы избавиться от груза прошлого, но умудряется и здесь оказаться в центре скандала; фантазёрка Хилари из Англии мечтает завести ребёнка; самоуверенная Тэмми ошарашена появлением на пороге китайской семьи мужа; австралийка Фрэнни переживает экзистенциальный кризис; а для местной светской львицы Оливии понижение в социальном статусе становится унизительным испытанием. Мини-сериал снят по мотивам одноимённой книги-бестселлера «Экспаты» («The Expatriates») американской писательницы родом из Гонконга Джанис Ли, изданной в 2014 году. Шесть серий сняла китайская постановщица Лулу Ван, известная своим фильмом «Прощание» 2019 года. В главных ролях: Николь Кидман (она же и продюсер сериала), Сарайю Блю, Ю Джи-ён, Джек Хьюстон и Брайан Ти.



«Вражда: Капоте против Лебедей» / «FEUD: Capote vs. The Swans»

История одной громкой войны в высшем свете Нью-Йорка

Где/когда: FX — 31 январь 2024

Ну и наконец, в качестве главного десерта — 2-й сезон сериала-антологии «Вражда», который стартует 31 января. Создатель «Американской истории ужасов» Райан Мёрфи решил рассказать в виде антологии про знаменитые конфликты и вражду в истории — прежде всего, в поп-культуре. Семь лет назад вышел 1-й сезон о легендарной вражде голливудских кинодив середины прошлого века — Джоан Кроуфорд и Бетти Дэвис. Затем Райан Мёрфи хотел снять про принцессу Диану и принца Чарльза, но в итоге ничего не состоялось, и вот теперь нас ждёт новый сезон про эпичную битву на Манхэттене между американским писателем Труменом Капоте, прославившимся «Завтраком у Тиффани», и его подружками — светскими львицами. Если коротко: он их использовал для сплетен и продвижения, а они ему сливали всю информацию и помогали пробиться в высший свет Нью-Йорка, потом он написал об этом роман, вызвавший такой силы взрыв, что погубил его самого. В основе телесериала — книга американского писателя и журналиста Лоуренса Лимера — «Женщины Капоте» («Capote’s Women»).

