14 лучших телесериалов апреля: «Fallout», «Кресло», «Сочувствующий» — выбор «Фонтанки»

Фото: стопкадр / Apple TV / YouTube Поделиться Поделиться





Апрель — это новая экранизация «Талантливого мистера Рипли», Колин Фаррелл в детективе «Шугар», Роберт Дауни-младший в триллере «Сочувствующий», а ещё «Обоюдное согласие» от Валерии Гай Германики и политическая сатира «Спойлер» с Максимом Матвеевым. Рассказываем, что самое интересное.



«Обоюдное согласие» Криминальная драма про семейный абьюз и хладнокровное убийство

Где/когда: Kion — с 1 апреля 2024



Автор: Kinoman / YouTube

1 апреля со вторым сезоном возвращается отечественная драма «Обоюдное согласие». Валерия Гай Германика вновь заняла режиссёрское кресло детективной истории о том, что скрывается за фасадом идеальной семьи. Второй сезон сериала-антологии принёс новый сюжет и новых героев. Глафира Тарханова сыграла Марину Венишеву, супругу успешного бизнесмена, среди друзей которого — влиятельные люди. Пара 20 лет вместе, у них трое детей. При этом женщина становится главной подозреваемой в убийстве своего мужа: её отпечатки нашли на орудии убийства, а в ходе расследования выяснилось, что Марина могла быть жертвой домашнего насилия.



В телесериале дебютируют в качестве актёров Диана Арбенина, Мария Михалкова-Кончаловская (дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского), а также популярная телеведущая Елена Ханга и даже сам дьявол с рогами, который олицетворяет домашнее насилие.

«Рипли» / «Ripley» Новая киноадаптация романа Патриции Хайсмит

Где/когда: Netflix — с 4 апреля 2024



Автор: Netflix / YouTube

В апреле стрим-сервис Netflix заходит сразу с козырей. «Талантливый мистер Рипли» — один из самых известных романов середины ХХ века — был написан в 1955 году, в 1999-м Энтони Мингела снял свою знаменитую экранизацию, получившую сразу 5 номинаций на «Золотой Глобус», и вот в 2024-м нас ждёт 8-серийный телепроект от Стивена Зеллиана, оскароносного сценариста «Списка Шиндлера» и «Ганнибала».



По сюжету Томас Рипли отправляется в Италию, чтобы вернуть сына богатого человека в США, но что-то идёт не по плану. Заглавного героя, социопата и мошенника, сыграл Эндрю Скотт, также в сериале снялись Джонни Флинн, Дакота Фаннинг и Джон Малкович. Стивен Зеллиан сам написал сценарий к своему мини-сериалу и снял его в нуарной чёрно-белой гамме.



«Шугар» / «Sugar» Детективный нуар в лучших традициях «Китайского квартала»

Где/когда: Apple TV+ — с 5 апреля 2024



Фото: стопкадр / Apple TV / YouTube Поделиться Поделиться





В центре сюжета — частный детектив Джон Шугар из Лос-Анджелеса. Однажды он вызывается помочь найти пропавшую внучку известного голливудского продюсера. Постепенно события принимают опасный оборот.



Кинообозреватели сравнивают детективную драму «Шугар» с культовым триллером Романа Полански 1974 года «Китайский квартал». Создатель сериала «Шугар» — Марк Протосевич, сценарист «Я — Легенды» и «Клетки». Одним из режиссёров телепроекта стал известный бразильский постановщик Фернанду Мейреллиш, автор «Города Бога». Ну а роль детектива Джона Шугара, как обычно, со своими внутренними демонами, сыграл ирландский актёр Колин Фаррелл.

«Панчер» Суровая русская драма о боксёре

Где/когда: Premier — с 11 апреля 2024



Не успел отгреметь милый ремейк «Дома у дороги» с Джейком Джилленхолом, как нас ожидает отечественная телеистория про боксёра, у которого в жизни всё непросто, — суровая драма «Панчер». Того самого боксёра играет Евгений Шириков. Правда, в отличие от героя Джейка Джилленхола, его персонаж, потеряв всё, становится не вышибалой в баре, а детским тренером. Ну и, конечно же, находит таким образом новую мотивацию, чтобы продолжать жить. Однако зло вновь настигает главного героя!

В остальных ролях — Кирилл Жандаров, Ян Цапник, вновь в образе мерзкого упыря, а также Лиза Моряк, традиционно исполняющая главные женские роли в проектах своего супруга Сарика Андреасяна. Правда, теперь он не сам в режиссёрском кресле, как в случае с «Онегиным», а вместе с братом Гевондом продюсирует спортдраму, снял которую Евгений Татаров.



«Fallout» / «Fallout» Телеадаптация одноимённой видеоигры от создателей «Мира Дикого Запада»

Где/когда: Amazon Prime Video — с 11 апреля 2024



Автор: Prime Video / YouTube

Ни месяца без экранизаций видеоигр! Теперь нас ожидает долгожданная телеверсия культовой серии «Fallout», которую нам подарят создатели некогда крутого телесериала «Мир Дикого Запада» — Лиза Джой и Джонатан Нолан.

Для тех, кто не играл, рассказываем, что в основе телесериала — популярнейший цикл видеоигр, первую часть которого в 1997 году выпустило издательство «Interplay». Действие разворачивается в альтернативной вселенной. В 2070-е Америка ностальгирует по 1950-м. В дизайне царит стиль ретрофутуризма, а старые песни, комиксы, книги и сериалы всё ещё популярны. Но чудесная аналоговая пора рано или поздно заканчивается. В 2077 году ядерная война между США и Китаем начисто уничтожает прежнюю цивилизацию и превращает Америку в выжженную пустошь. Хотя некое подобие жизни всё-таки уцелеет: наиболее богатые и влиятельные жители укрываются в надёжных подземных Убежищах, а Пустошь становится царством мутантов — преобразившихся под воздействием радиации людей, животных и растений.



Действие большинства игр серии происходит спустя 80–200 лет после ядерного апокалипсиса, во времена, когда на поверхности уже сложилась новая, дикая, жестокая и безумная цивилизация. И это именно тот сеттинг, в котором развернутся события грядущего недешёвого телесериала на стриминге Amazon Prime Video.

Половина бюджета «Fallout» ушла на дорогостоящих актёров: Кайл МакЛоклен, Уолтон Гоггинс, Элла Пернелл, Майкл Эмерсон, Сарита Чоудри, которая блещет сейчас в нелепом продолжении «Секса в большом городе» — шоу «И просто так», Лесли Аггамс, Джонни Пембертон, Зак Черри и Фрэнсис Тёрнер.

«Кресло» Инди-комедия про случай

Где/когда: Кинопоиск — с 11 апреля 2024



Фото: фрагмент постера Поделиться Поделиться





«Кинопоиск» решил в апреле сконцентрироваться на теме выборов и приготовил аж два многообещающих цифровых релиза. Первый станет доступен подписчикам 11 апреля — и это инди-комедия «Кресло», независимый от крупных продюсеров телесериал студии «FT Production» (известной прежде всего тем, что она выпускает кино самого главного дарования нового отечественного арт-хауса Романа Михайлова). Сериал этот для студии — первый.

По сюжету, персонаж-неудачник Дмитрия Лысенкова, купив на «Авито» кресло, внутри которого были спрятаны важные документы и миллион рублей, неожиданно становится народным депутатом и даже метит на губернаторские выборы.

В остальных ролях — Сергей Барковский из «Молодёжного театра на Фонтанке», Артём Ткаченко и Сергей Рост. Питерский каст разбавит саундтрек от рок-группы из подмосковной Коломны «Дайте танк (!)». Справедливости ради заметим, что альтернатива «Кинопоиску» есть: с 11 апреля «Кресло» выходит онлайн сразу на трёх платформах, включая также ОККО и Иви.



«Франклин» / «Franklin» Майкл Дуглас в образе Бенджамина Франклина

Где/когда: Apple TV+ — с 12 апреля 2024



Автор: Apple TV / YouTube

Потоковый сервис Apple TV+, кажется, решил снять мини-сериалы про всех американских «Отцов основателей»! Вслед за президентом Линкольном нас ждёт телепроект про его современника и видного политического деятеля второй половины XVIII века — Бенджамина Франклина. Сюжет посвящён важному периоду в деятельности Франклина — его дипломатической миссии во Францию.

В основе сценария — роман известной американской журналистки и эссеистки, поднаторевшей в формате тамошнего аналога нашей литературной серии ЖЗЛ, — Стэйси Шифф, ну а книга называется «Великая импровизация: Франклин, Франция и рождение Америки» 2005 года. Майкл Дуглас играет знаменитого американского политического деятеля времён заключения союза с Францией против Великобритании, который позволил добиться независимости некоторых колоний. Другими словами, Франклин отправился в Париж, чтобы настроить Францию против Англии в войне американских колоний против их метрополии, ну и заодно заручиться поддержкой Людовика XVI, который на дух не переносил английского короля Георга III.



Мини-сериал «Франклин» создали маститые сценаристы и продюсеры — Кирк Эллис, шоураннер «Джона Аддамса» про второго президента США, а также Ховард Кордер, подаривший миру мафиозную драму «Подпольная империя».

«Сочувствующий» / «The Sympathizer» История вьетнамского шпиона в США

Где/когда: HBO — с 14 апреля 2024



Фото: стопкадр / Max / YouTube Поделиться Поделиться





Большой телепроект нам выкатит HBO в середине апреля — настоящую шпионскую драму «Сочувствующий». Это экранизация знаменитого одноимённого романа американского писателя вьетнамского происхождения Вьет Тхань Нгуена, за который автор получил Пулитцеровскую премию по литературе в 2016 году. Кстати, Пулитцеровский комитет назвал роман «Сочувствующий» «многослойной иммигрантской историей», рассказанной «человеком двух разумов и двух стран: Вьетнама и США».



Главный герой — шпион, раньше работавший на Южный Вьетнам. В конце Вьетнамской войны в середине 1970-х после того, как Штаты заставили капитулировать правительство Южного Вьетнама, он бежит в США, откуда тайно передаёт данные Северному Вьетнаму. В самой книге повествование ведётся от лица главного героя — политического заключённого, в прошлом — тайного коммунистического агента, чьё имя на протяжении всей книги остаётся неназванным.

Среди режиссёров сериала числится Пак Чхан-ук, снявший «Олдбоя», а вот в исполнительных продюсерах — Роберт Дауни-мл, который сам же сыграл аж 4 разных роли, так что нас ждёт настоящий бенефис актёра: он предстанет в просто немыслимых париках, гриме и прочем постижёрском безумии. Кстати, одну из ролей в шоу сыграла Сандра О из сериалов «Анатомия страсти» и «Убивая Еву». А главную роль — Хоа Сюаньдэ, известный по «Ковбою Бибопу».



«Под мостом» / «Under the Bridge» Криминальная драма на основе реальных жутких событий

Где/когда: Hulu — с 17 апреля 2024



Автор: Hulu / YouTube

Громкая цифровая премьера на Hulu — тру-крайм «Под мостом», экранизация одноимённого романа 2005 года канадской писательницы Ребекки Годфри (1967–2022), который в свою очередь основан на реальных событиях, когда подростки оказались замешанными в убийстве своей сверстницы.

Итак, события разворачиваются в 1997 году. 14-летняя Рина Вирк не возвращается домой после вечеринки у друзей. Расследовать дело берутся полицейский детектив Кэм Бентланд и писательница Ребекка Годфри, а главными подозреваемыми становятся несколько подростков. В главных ролях — Райли Кио и звезда недавнего кинополотна Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» — Лили Гладстоун.



«Ужин с родителями» / «Dinner with the Parents» Американский ремейк культовой британской телекомедии

Где/когда: Amazon Freevee — с 18 апреля 2024



Автор: Prime Video / YouTube

С 2011 по 2020 годы на британском телеканале «Channel 4» выходил чумовой комедийный сериал «Ужин в пятницу вечером» с Тэмсин Грег в главной роли. История про обычную английскую семью — мамаша, папаша, безумная бабуля и двое взрослых сыновей, в обязанности которых входит семейный ужин каждую пятницу.

Телеистория нашла своё продолжение в американском ремейке — «Ужин с родителями», который стартует на стриминге Amazon Freevee с 18 апреля. В центре сюжета — теперь уже американская семья в том же составе плюс парочка новых персонажей, которые собираются время от времени ужинать вместе и оказываются в состоянии хаоса и фиаско одновременно. Нельзя сказать, что британский юмор остался в полном объёме, нас ждёт всё-таки американизированная стилистика шуток, но сериал внимания достоин.



В главных ролях: Микаэла Уоткинс, Дэн Баккедаль, Кэрол Кейн, Генри Холл, Дэниэл Трэшер и Джон Глейсер.

«Спойлер» Российская сатира на выборы

Где/когда: Кинопоиск — с 18 апреля 2024



Фото: стопкадр / Кинопоиск Премьеры / YouTube Поделиться Поделиться





А вот и второй телесериал «Кинопоиска» про выборы — пролежавший 3 года в ящике или на полке политтриллер с элементами сатиры «Спойлер», снятый по сценарию Сергея Минаева. Шоу обещали ещё в 2021 году, но в итоге мы его увидим только сейчас. В главной роли — Максим Матвеев, чей персонаж играет успешного бизнесмена, который против воли становится спойлером на выборах губернатора и должен оттянуть голоса у кандидата, выступающего против действующего главы области.



Режиссёром «Спойлера» выступил Дмитрий Тюрин (снимавший Максима Матвеева в «Триггере»), оператор-постановщик — Владимир Башта («Географ глобус пропил»), композитор — Анна Друбич, написавшая музыку к недавнему блокбастеру «Мастер и Маргарита».

Помимо Максима Матвеева, в «Спойлере» мы увидим Алексея Гуськова (в образе воротилы-губернатора) и Юлию Снигирь (все уже шутят, что эта парочка теперь всегда будет сниматься вместе в сериалах по сценарию Минаева — мы их недавно наблюдали в шоу «Золотое дно»), а также Олега Меньшикова, Светлану Ходченкову, Артёма Михалкова, Семёна Штейнберга, Константина Плотникова, Артёма Быстрова, Андрея Смолякова, Андрея Мерзликина, Александру Урсуляк и других.

«Хроники Спайдервика» / «The Spiderwick Chronicles» Волшебный мир захолустного поместья

Где/когда: The Roku Channel — с 19 апреля 2024



Автор: Roku Channel / YouTube

В середине апреля нас ждёт очередной грандиозный фэнтези-телепроект «Хроники Спайдервика» — вторая попытка адаптировать одноимённый цикл книг Холли Блэк и Тони ДиТерлицци.

Коротко о сюжете: мать троих детей Хелен переезжает в поместье Спайдервик вместе со своими пятнадцатилетними мальчиками-близнецами Джаредом и Саймоном и старшей дочерью Мэллори. Вскоре Джаред обнаруживает боггарта (недоброго домового. — Прим.ред.) и понимает, что волшебные существа реальны. Единственная, кто ему верит, — его двоюродная бабушка Люсинда, которая просит Джареда найти страницы из отцовского справочника по магическим существам и защитить их от убийцы-людоеда Малгарата.

Сериал изначально должен был выйти на Disney+, но студия Disney отказалась его выпускать, чтобы сократить затраты. В итоге «Хроники Спайдервика» покажет скромный стриминговый сервис Roku, решивший пойти ва-банк финансово и купить самый дорогой оригинальный сериал в своей недолгой истории. В главных ролях — Кристиан Слэйтер и Джой Брайант.



«Мёртвые мальчишки-детективы» / «Dead Boy Detectives» Фэнтези с элементами хоррора

Где/когда: Netflix — с 25 апреля 2024



Автор: Netflix / YouTube

Ещё в апреле 2021 года DC и HBO Max анонсировали появление в третьем сезоне «Рокового патруля» («Doom Patrol») мёртвых мальчишек-детективов: это персонажи комиксов Нила Геймана в издательстве Vertigo — юноши, умершие в начале ХХ века, но не переставшие проводить расследования.

Спустя некоторое время проект был продан Netflix, который с его помощью расширил свою собственную комикс-вселенную «Песочного человека». Так персонажи комиксов Нила Геймана и Мэтта Вагнера стали частью комикс-сериалов DC.



Итак, Чарльз Роуленд и Эдвин Пейн решают после смерти не отправляться в загробный мир, а остаться на земле и расследовать преступления, связанные со сверхъестественными силами, — особенно теми, что пришли в виде призраков, ведьм и прочей нечисти из Ада.



Главные роли играют дебютанты — молодые актёры Джордж Рекстрю и Джейден Реври. Зато в шоураннерах «Мёртвых мальчишек-детективов» — Стив Йоки («Бортпроводница», «Сверхъестественное») и Бет Шварц («Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»). В остальных ролях: Бриана Куоко, Рут Коннелл (в своей же роли ночной медсестры из «Рокового патруля»), Кассиус Нельсон и Лукас Гейдж.

«Вуаль» / «The Veil» Шпионский триллер с Элизабет Мосс

Где/когда: FX/Hulu — c 30 апреля 2024



Автор: FX Networks / YouTube

Ну и завершится второй весенний месяц шпионским триллером «Вуаль» в эфире кабельной телесети FX со звездой телесериалов «Безумцы» и «Рассказ служанки» Элизабет Мосс.

