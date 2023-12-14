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    Пожар в Апраксином дворе локализован

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    Пожар по номеру 1БИС в Апраксином дворе локализован, сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

    Уточняется, что в 3–4-этажном здании, на втором этаже происходило горение обстановки на площади 150 кв. метров.

    О борьбе с огнем «Фонтанка» рассказывала здесь.

    Возгорание произошло в складском помещении на территории знаменитого вещевого рынка. По данным «Фонтанки», там хранилось постельное белье.

    Сообщение о возгорании в корпусе 41 дома 28–30 по Садовой улице поступило в 19:46 мск. Когда спасатели прибыли на место, горела обстановка на втором этаже трехэтажного здания.

    В 19:53 пожару дан дополнительный номер 1БИС. Из опасной зоны эвакуировали 20 человек.

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