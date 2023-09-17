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    Что было дальше? Попробуйте продолжить знаменитые садистские стишки

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    22 комментария
    Маленький мальчик с братом играл,<br />Свитером рот он ему завязал...
    Маленький мальчик с братом играл,
    Свитером рот он ему завязал...    Фото: художник Андрей Мартынов, «Вредные советы», Москва, «РОСМЭН», 1997
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    Никто точно не знает, когда появились те самые стишки про маленького мальчика, который найдет то пулемет, то ананас, который окажется немецким фугасом. Некоторые исследователи говорят, что они зародились еще в дореволюционной России. У нас знакомых, которые застали те времена, определенно нет, зато есть тысячетомное наследие тех самых стишков, которые вы точно вспомните на раз-два, стоит только начать. Сдув пыль с этих сборников, мы решили проверить, сможете ли вы продолжить концовки знаменитых садистских стишков. У вас получится?

    Вышел мальчик на балкон.
    __________________.
    __________________.
    Вот и нету почтальона.

    Бантики, шортики, звездочки в ряд:
    __________________________.
    Рядом вожатый жует бутерброд,
    Завтра он новый отряд приведет.

    Маленький мальчик вдоль Нила гулял,
    Мимо него крокодил проплывал,
    Долго кряхтел крокодил-старичок,
    _________.

    Маленький мальчик в песочке играл,
    Тихо подъехал к нему самосвал,
    ______________.
    ______________.

    __________________________,
    ___________________________.
    Пламя огромное вспыхнуло сразу —
    Пять областей оказалось без газа!

    Маленький мальчик ____________,
    Маленькой ножкой _____________.
    Быстро замерзли сопли в носу.
    Нет, не доест он свою колбасу.

    Мальчик Андрюша включил пылесос,
    Сунул в него свой коротенький нос,
    __________________.
    __________________.

    Саша собаку 3 дня не кормил,
    Пить не давал и гулять не водил,
    Школьный директор к ним должен прийти,
    _________________.

    Дети в подвале играли в чекистов:
    _________________.

    Двое влюбленных лежали во ржи.
    Тихо стоял комбайн у межи,
    __________________.
    __________________.

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    Маленький мальчик тест не прошел, тело наутро никто не нашел...

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    Половину вопросов пацан завалил, за это его дедуля прибил...

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    Что было дальше? Попробуйте продолжить знаменитые садистские стишки

    Мальчик прошел этот тест на отлично, а после расправился с автором лично...

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    Маленький мальчик с братом играл,<br />Свитером рот он ему завязал...
    Маленький мальчик с братом играл,
    Свитером рот он ему завязал...    Фото: художник Андрей Мартынов, «Вредные советы», Москва, «РОСМЭН», 1997

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