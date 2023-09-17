Никто точно не знает, когда появились те самые стишки про маленького мальчика, который найдет то пулемет, то ананас, который окажется немецким фугасом. Некоторые исследователи говорят, что они зародились еще в дореволюционной России. У нас знакомых, которые застали те времена, определенно нет, зато есть тысячетомное наследие тех самых стишков, которые вы точно вспомните на раз-два, стоит только начать. Сдув пыль с этих сборников, мы решили проверить, сможете ли вы продолжить концовки знаменитых садистских стишков. У вас получится?
Что было дальше? Попробуйте продолжить знаменитые садистские стишки
17 сентября 2023, 19:27
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Вышел мальчик на балкон.
Бантики, шортики, звездочки в ряд:
Маленький мальчик вдоль Нила гулял,
Маленький мальчик в песочке играл,
__________________________,
Маленький мальчик ____________,
Мальчик Андрюша включил пылесос,
Саша собаку 3 дня не кормил,
Дети в подвале играли в чекистов:
Двое влюбленных лежали во ржи.
Маленький мальчик тест не прошел, тело наутро никто не нашел...
Половину вопросов пацан завалил, за это его дедуля прибил...
Мальчик прошел этот тест на отлично, а после расправился с автором лично...