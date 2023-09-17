Что было дальше? Попробуйте продолжить знаменитые садистские стишки

Никто точно не знает, когда появились те самые стишки про маленького мальчика, который найдет то пулемет, то ананас, который окажется немецким фугасом. Некоторые исследователи говорят, что они зародились еще в дореволюционной России. У нас знакомых, которые застали те времена, определенно нет, зато есть тысячетомное наследие тех самых стишков, которые вы точно вспомните на раз-два, стоит только начать. Сдув пыль с этих сборников, мы решили проверить, сможете ли вы продолжить концовки знаменитых садистских стишков. У вас получится?