Под Выборгом все еще встречают давших деру зубров. Для них уже готовят электропастуха

Около поселка Барышево в Выборгском районе грибники встретили одного из зубров, которых уже больше месяца ловят в лесах Ленинградской области. Фотографии животного появились в паблике «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте».

Судя по снимкам и видео, звери достаточно близко подходят к людям. В комментариях пользователи писали, что якобы звери «брошенные» и никому не нужны. Владелец животных фермер Андрей Матерухин рассказал «Фонтанке», что это ложь.

Гуляет в этом районе взрослый зубр по кличке Крестный — местные жители специально прикормили его комбикормом, который им привез Матерухин.

«Мы завтра будем электропастухом обтягивать гектар, чтобы зафиксировать животное хотя бы в этом месте. Зубра взять на веревочке — невозможно. Здоровое и огромное животное. Усыплять, чтобы его перевезти, никто на себя ответственность не берет — боятся, что сделают передоз и, не дай бог, он умрет. Только из Москвы должны приехать специалисты», — объяснил фермер.



Матерухин добавил, что ситуация патовая: зубр Крестный ходит спокойно по поселку и его подкармливают, но зверя невозможно «взять» и отвезти обратно на ферму, хотя там расстояние всего семь километров. «Это не корова, это не бык. Он не пойдет и начнет брыкаться. Зубр очень сильный. Они медведей гоняют по лесу», — сказал хозяин животного.

Ограничивать периметр передвижения Крестного пока решили при помощи электропастуха — проволоки под током. «Мы его хотим хотя бы в одном месте зафиксировать, чтобы он не ходил там, а люди не жаловались», — добавил Матерухин. Затем, продолжает фермер, нужны специалисты из Москвы, которые занимаются перемещением редких и особо охраняемых животных. «Мне звонят каждый день, а я объясняю, что прийти и как собачку с ошейником на веревке зубра увести не могу. Это нереально», — добавил Андрей Матерухин.

Ранее фермер рассказал «Фонтанке», что вольер с животными открыли «зеленые». Это случилось еще летом, пока ни одного необычного для лесов Ленинградской области зверя не отловили. Тогда Матерухин указал на основную опасность, которая грозит животным, — охотники.