Вольные зубры гуляют по лесам Ленобласти уже месяц. Им грозит опаcность

Зубры, давшие деру по лесам Ленинградской области, гуляют на свободе уже месяц. Им может грозить опасность — от охотников. Об этом в среду, 6 сентября, «Фонтанке» рассказал владелец зверей и фермер из Выборгского района Андрей Матерухин.

«Зеленые, или как их называют… «доброжелатели», открыли вечером вольер с воротами. Они и ушли», — рассказал он.

предоставил Андрей Матерухин

Зубры сбежали из хозяйства где-то месяц назад. Ловить их приезжали даже люди из Москвы, но результатов это пока не дало. «Сейчас везде «зелень», лес вокруг такой дремучий. Невозможно [сейчас их поймать] — это как иголку в стоге сена искать», — посетовал фермер.



Сейчас животные могут находиться на территории государственного заказника «Раковые озера», на побережье Вуоксы, около Зеленого мыса и населенных пунктов Выборгского района Шлюз Гремучий и Зверево. При обнаружении животных просят звонить на горячую линию Дирекции ООПТ ЛО: +7–921–636–69–39.

Шансы на поимку давших деру зубров повысятся осенью, когда выпадет первый снег, предполагает фермер. Также Матерухин указал на основную опасность, которая грозит животным, — охотники. «Самое главное, чтобы сейчас охотники не застрелили случайно», — предупредил он. Сбежали два взрослых зубра и два подростка — мальчик и девочка. Они совсем не дикие, а ручные и контактные, добавил фермер.