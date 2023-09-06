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    Вольные зубры гуляют по лесам Ленобласти уже месяц. Им грозит опаcность

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    Зубры, давшие деру по лесам Ленинградской области, гуляют на свободе уже месяц. Им может грозить опасность — от охотников. Об этом в среду, 6 сентября, «Фонтанке» рассказал владелец зверей и фермер из Выборгского района Андрей Матерухин.

    «Зеленые, или как их называют… «доброжелатели», открыли вечером вольер с воротами. Они и ушли», — рассказал он.

    предоставил Андрей Матерухин

    Зубры сбежали из хозяйства где-то месяц назад. Ловить их приезжали даже люди из Москвы, но результатов это пока не дало. «Сейчас везде «зелень», лес вокруг такой дремучий. Невозможно [сейчас их поймать] — это как иголку в стоге сена искать», — посетовал фермер.

    Сейчас животные могут находиться на территории государственного заказника «Раковые озера», на побережье Вуоксы, около Зеленого мыса и населенных пунктов Выборгского района Шлюз Гремучий и Зверево. При обнаружении животных просят звонить на горячую линию Дирекции ООПТ ЛО: +7–921–636–69–39.

    Шансы на поимку давших деру зубров повысятся осенью, когда выпадет первый снег, предполагает фермер. Также Матерухин указал на основную опасность, которая грозит животным, — охотники. «Самое главное, чтобы сейчас охотники не застрелили случайно», — предупредил он.

    Сбежали два взрослых зубра и два подростка — мальчик и девочка. Они совсем не дикие, а ручные и контактные, добавил фермер.

    О сбежавших зубрах стало известно во вторник, 5 сентября, из публикации ЛОКГУ «Дирекция ООПТ Ленинградской области». В декабре 2021 года пресс-служба Выборгского района Ленинградской области рассказывала, что глава одного из крестьянских хозяйств в поселке Барышево, Андрей Матерухин, приобрел четырех зубров для агротуризма.

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    Ленинградская областьСбежали зубры
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