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    Зубры дали деру по лесам Ленобласти. Их разыскивают

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    Из вольера в одном из охотничьих хозяйств Ленинградской области сбежали четыре зубра — их разыскивают. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщила ЛОКГУ «Дирекция ООПТ Ленинградской области».

    Комитет по животному миру Ленинградской области

    Сейчас животные могут находиться на территории государственного заказника «Раковые озера», на побережье Вуоксы, около Зеленого мыса и населенных пунктов Выборгского района Шлюз Гремучий и Зверево.

    Специалисты просят не подходить к животным, но все же указывают, что эти звери неопасны для человека.

    «При обнаружении животных звоните на горячую линию Дирекции ООПТ ЛО: +7-921-636-69-39», — указали в ведомстве.

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    Пропали животныеЛенинградская область
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