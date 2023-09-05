Зубры дали деру по лесам Ленобласти. Их разыскивают

Из вольера в одном из охотничьих хозяйств Ленинградской области сбежали четыре зубра — их разыскивают. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщила ЛОКГУ «Дирекция ООПТ Ленинградской области».
Сейчас животные могут находиться на территории государственного заказника «Раковые озера», на побережье Вуоксы, около Зеленого мыса и населенных пунктов Выборгского района Шлюз Гремучий и Зверево.
Специалисты просят не подходить к животным, но все же указывают, что эти звери неопасны для человека.
«При обнаружении животных звоните на горячую линию Дирекции ООПТ ЛО: +7-921-636-69-39», — указали в ведомстве.