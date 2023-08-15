12 сентября — круглый стол «Не только построить: какими должны быть школы в новых кварталах»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Меняется ли подход девелоперов к созданию социальной инфраструктуры? Почему?
- Как сделать большую школу в новом ЖК удобной и комфортной для ученика?
- Какой должна быть современная школа? Какие обязательные атрибуты в ней должны быть?
- Какие направления образования вы считаете наиболее перспективными для развития в школах?
- Насколько активно выстраивается взаимодействие с властями города и области в вопросах образования?
- Учителя и дети в новых районах – портрет «потребителя».
- Может ли новая школа стать «престижной»? Как конкурировать с признанными лидерами образования в городе?
Сегодня наличие качественной социальной инфраструктуры – в первую очередь, школ и детских садов – в новом жилом комплексе становится важным преимуществом. Покупая квартиру, семьи в первую очередь думают о том, куда пойдет их чадо. Понимая это, застройщики не просто строят «коробку» и отдают ее в ведение городских или областных властей, но и стремятся сами принять участие в образовательном процессе. Зачем им это надо и что из этого получается – обсудим на круглом столе.
К участию в круглом столе приглашаются представители компаний-застройщиков, образовательных учреждений, эксперты рынка строительства и образования
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 12 сентября 2023 года
По вопросам участия обращаться:
Эльвира Петрова, +7 (909) 579-90-97, elvira@fontanka.ru