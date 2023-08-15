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    12 сентября — круглый стол «Не только построить: какими должны быть школы в новых кварталах»

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    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Меняется ли подход девелоперов к созданию социальной инфраструктуры? Почему?
    • Как сделать большую школу в новом ЖК удобной и комфортной для ученика?
    • Какой должна быть современная школа? Какие обязательные атрибуты в ней должны быть?
    • Какие направления образования вы считаете наиболее перспективными для развития в школах?
    • Насколько активно выстраивается взаимодействие с властями города и области в вопросах образования?
    • Учителя и дети в новых районах – портрет «потребителя».
    • Может ли новая школа стать «престижной»? Как конкурировать с признанными лидерами образования в городе?

    Сегодня наличие качественной социальной инфраструктуры – в первую очередь, школ и детских садов – в новом жилом комплексе становится важным преимуществом. Покупая квартиру, семьи в первую очередь думают о том, куда пойдет их чадо. Понимая это, застройщики не просто строят «коробку» и отдают ее в ведение городских или областных властей, но и стремятся сами принять участие в образовательном процессе. Зачем им это надо и что из этого получается – обсудим на круглом столе.

    К участию в круглом столе приглашаются представители компаний-застройщиков, образовательных учреждений, эксперты рынка строительства и образования

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 12 сентября 2023 года

    По вопросам участия обращаться:

    Эльвира Петрова, +7 (909) 579-90-97, elvira@fontanka.ru

    План мероприятий

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