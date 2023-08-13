У Острова Фортов нашли «очень неприятный» предмет в полиэтилене, дорогу перекрыли

В Кронштадте у Острова Фортов в воскресенье тревожно — в воде у пристани заметили подозрительный предмет. Дорогу на форт «Петр I» перекрыли, рассказали 13 августа «Фонтанке» очевидцы.

Представитель компании, организующей водные прогулки, заявил, что предмет «очень неприятный» и на месте ждут взрывотехников. «Это не учебная тревога. Мы не хотим рисковать вашими жизнями», — сообщил он и попросил всех проявить терпение.

Свидетели отмечают, что из-за перекрытия порядка ста человек не выпускают с борта «Метеора».